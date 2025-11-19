Mientras que James Harden acaba de superar los 28,000 puntos anotados en su carrera, Stephen Curry está un poco más atrás pero también progresa. Con sus 34 puntos anotados en Orlando, el base de los Warriors acaba de superar a Vince Carter y tomar la 22ª posición de la clasificación de los mejores anotadores de la historia de la NBA.

Una conexión especial con Vince Carter

“Siempre es un honor cuando superas a grandes jugadores”, comentó el MVP 2015 y 2016, que muestra ahora 25,749 puntos en su contador, contra los 25,728 del ex jugador de los Raptors.

Sobre todo, Vince Carter es un jugador un poco especial para Stephen Curry y su familia. “Hay nombres que son un poco más especiales que otros debido a la historia”, explica por cierto el líder de los Warriors. “Mi padre jugó tres años en Toronto, así que tengo innumerables recuerdos (con Vince Carter). Mi hermano y yo, estábamos cerca de la franquicia y jugábamos contra Vince en uno contra uno. El círculo se cierra”.

Próximo objetivo: Kevin Garnett, sus 26,071 puntos y su 21ª posición. Con su ritmo actual, el tirador de Golden State debería tardar alrededor de doce partidos para superar al ex jugador de Minnesota y Boston.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.