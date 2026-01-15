Baxi Manresa parece haberse recuperado de un mal inicio de temporada. Los de Diego Ocampo, con un pie y medio en la siguiente ronda de la Eurocup y algo más tranquilos en la Liga Endesa, miran ahora al futuro con ilusión tras un inicio marcado por apuestas fallidas y problemas de lesiones. Las llegadas de Dani Pérez Bassas, Pierre Oriola y Eli Brooks han equilibrado una plantilla que firmó un gran triunfo esta semana en Eurocup frente a Bahcesehir. A estos fichajes se ha sumado uno más en la última semana, como solución al bajo rendimiento del fichaje que había generado más expectativas.

Grant Golden: la ilusión que quedó en nada se va de vacío de Baxi Manresa

Gran Golden llegó a Manresa con la etiqueta de gran fichaje. Procedente del AEK Atenas, Grant Golden no ha terminado de despegar en el Nou Congost. Empezó bien a nivel individual, pero sus buenas actuaciones contrastaban con los resultados del equipo. En los cuatro primeros partidos del año en la Liga Endesa, Golden superó los 10 puntos en tres de ellos. A partir de ahí, el vacío. Su producción cayó en picado. El problema ha ido más allá de la anotación. Haciendo pareja interior con Akobundu-Ehiogu, los manresanos no han dominado el rebote. De hecho, Baxi Manresa es el 15.º peor equipo en rebotes defensivos de la liga, un aspecto clave para el juego que quiere desplegar Diego Ocampo y que su pareja de interiores no ha sido capaz de garantizar.

La llegada de Pauly Paulicap ha precipitado su salida. El nuevo interior del conjunto manresano aterriza para dar solución a la falta de capacidad física bajo el aro, tanto en el rebote como en la intimidación. Además, la situación actual suponía contar con tres extracomunitarios, y la salida de Golden libera ese cupo. El futuro del pívot estadounidense apunta, precisamente, al club de procedencia de Paulicap: el Promitheas Patras.

Baxi Manresa: cuando lo de siempre es lo que funciona

Ha sido un verano diferente en Manresa. Por primera vez, los cambios llegaron en la dirección deportiva y no en el banquillo. Xevi Pujol, artífice de las grandes plantillas del conjunto manresano en los últimos años, es ahora el nuevo director deportivo de Baskonia. Con su marcha, dejó en Manresa un equipo prácticamente cerrado para esta temporada, aunque su rendimiento inicial estuvo lejos de lo esperado.

🫡 Ja no sabem si és la 3a o 4a joventut del Pierre…pic.twitter.com/SRElor2nGn — BAXI Manresa (@BasquetManresa) December 27, 2025

La solución ha pasado por una fórmula poco habitual en el Nou Congost: fichar jugadores que conocen bien la competición. Bassas y Oriola han sido un soplo de aire fresco que ha permitido sumar victorias y escalar posiciones hasta abrir distancia con el descenso. Brooks y ahora Paulicap aportan, además, experiencia en competiciones europeas. Baxi Manresa ha superado el peor momento de la temporada y vuelve a mirar hacia arriba con ambición, dispuesto a aspirar a todo en esta segunda vuelta.