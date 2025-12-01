Cortado por los Warriors antes de la reanudación por razones financieras, Seth Curry va efectivamente a reencontrarse con el equipo de su hermano. A mediados de octubre, los Warriors se separaban temporalmente de Seth Curry, después de su participación en el “training camp”. Llegado con un contrato no garantizado, pagaba allí la delicada situación salarial de Golden State, atrapado bajo el “second apron” de la “luxury tax” y que no podía por lo tanto permitirse firmar a un 15º jugador con un contrato estándar.

Seth Curry intends to re-sign with the Warriors on Monday, per @ShamsCharania 🔥 pic.twitter.com/9k7EgIzWFr — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) November 30, 2025

Una reunión histórica para los hermanos Curry

Sin embargo, la puerta no estaba cerrada para el hermano menor de Stephen Curry y, ahora que se ha podido crear margen presupuestario, ESPN anuncia que regresa a San Francisco hasta el final de la temporada. Por primera vez en su carrera, llevará así la misma camiseta que su hermano mayor en un partido oficial.

“Ya había dicho en varias ocasiones en el pasado que no quería estar en el mismo equipo que él, que quería trazar mi propio camino. Pero estoy cómodo de estar aquí ahora y, claramente, todo el mundo está entusiasmado, así que yo también lo estoy”, recordaba después de su firma, a principios de octubre.

La temporada pasada, Seth Curry jugaba en los Hornets y había confirmado allí su impresionante acierto en triples: ¡45.6%! Ningún otro jugador lo había hecho mejor y su presencia en la cancha permitirá estirar el juego al máximo, para su hermano Stephen (una vez que este regrese de su lesión) pero también para Jimmy Butler, Jonathan Kuminga o incluso Draymond Green.

Los Warriors, 8º en el Oeste (11-10), ya estaban armados en términos de “spacing”, pero la llegada del escolta de 30 años aportará una solución más a Steve Kerr desde el banquillo.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.