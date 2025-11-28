Además de caer en casa ante Houston, los Golden State Warriors también perdieron a su líder, Stephen Curry. Una lesión que podría pesar sobre una franquicia NBA importante ya en la cuerda floja. Un solo ser te falta, y todo está despoblado. Anoche, los Golden State Warriors tuvieron que gestionar el money time del partido ante los Houston Rockets sin su guía, Stephen Curry. A pesar de una ventaja de 12 puntos en el descanso, los campeones NBA 2022 dejaron que un Reed Sheppard en llamas (31 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias) y sus compañeros volvieran poco a poco, antes de enfriar el Chase Center de San Francisco (100-104).

Let 'em know 3️⃣0️⃣ pic.twitter.com/mUtI1jqjIc — Golden State Warriors (@warriors) November 27, 2025

Stephen Curry sufre del cuádriceps, ¿es grave doctor?

Una derrota que elimina ya matemáticamente a los Warriors de la carrera por los cuartos de final de la NBA Cup. Una primera afrenta en una temporada que, digámoslo claramente, no ha comenzado muy bien para el equipo dirigido por Steve Kerr. Y esto quizás sea solo el comienzo. Mientras tanto, Golden State reza para que la lesión de Stephen Curry sea poco importante.

Las imágenes son relativamente preocupantes. Después de 33 minutos en la cancha (14 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias), Stephen Curry se detuvo bruscamente, cojeando mucho y haciendo muecas de dolor. A primera vista, el base de 37 años sufre una contusión en el cuádriceps, tras un fuerte contacto con Amen Thompson. La pregunta ahora es saber si el campeón olímpico vigente con el Team USA estará ausente mucho tiempo, o no.

Stephen Curry, who exited last night’s game against the Rockets due to a right quadriceps contusion, underwent an MRI late last night. The MRI confirmed a quadriceps contusion and muscle strain. He will be re-evaluated in one week. pic.twitter.com/Sr6X3rGynO — Golden State Warriors (@warriors) November 27, 2025

Del lado del cuerpo técnico de los Warriors, a la espera de los resultados de la resonancia magnética que pasará su protegido, se mostraban relativamente aliviados después de la derrota ante los Rockets. Así, una contusión solo debería necesitar unos días de descanso. Queda por saber si el mal es más profundo, especialmente porque los problemas físicos generalmente tardan más en curarse en atletas mayores. De la duración de la indisponibilidad de Steph Curry podría depender el resto de la temporada de Golden State, ni más, ni menos.

Los Warriors, en el equilibrio, pueden temblar

Para situar mejor el aporte de Stephen Curry a los Golden State Warriors, es bueno recordar que en los últimos diez días, el base encadenó actuaciones de alto nivel. 34 puntos en Orlando, 38 contra Portland, 31 ante el Jazz, sin hablar de las 15 asistencias repartidas en el período. Con OKC y Cleveland en el menú de los próximos días, el roster de Steve Kerr necesitaría mucho a su estrella.

Stephen Curry:



First 15 games of the 2020-21 season:

28.2 PPG on 61.3% TS



First 15 games of the 2025-26 season:

28.8 PPG on 64.8% TS pic.twitter.com/Gnxy7ZKcIO — WarriorsMuse (@WarriorsMuse) November 25, 2025

Especialmente porque después de 20 partidos disputados en esta temporada regular 2025/2026 de la NBA, GSW está en equilibrio con 10 victorias y 10 derrotas. Lejos, muy lejos del invencible Thunder, de los Lakers, de los Nuggets, de los Rockets, o incluso de los Spurs. Para no quedarse demasiado atrás, los Dubs necesitarán todas sus fuerzas vivas, Stephen Curry a la cabeza. Veredicto inminente.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.