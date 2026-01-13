El MoraBanc Andorra acumula ya un mes sin conocer la victoria en la Liga Endesa. El último triunfo de los de Joan Plaza llegó ante el Coviran Granada y, desde entonces, el conjunto del Principat ha encadenado cinco derrotas consecutivas que lo han llevado a la zona baja de la clasificación. Antepenúltimos y con el San Pablo Burgos pisándoles los talones con un balance de 4-11, en los despachos del club tricolor ya se mueven con rapidez. En este contexto, el fichaje de un combo exterior está muy encarrilado para reforzar la dirección de juego y aumentar la producción ofensiva.

Andorra a punto de anunciar el fichaje de Daryl Macon

A finales de 2025, Daryl Macon estuvo muy cerca de fichar por el MoraBanc Andorra para aportar mayor profundidad en el perímetro del equipo de Joan Plaza. Sin embargo, la operación se frenó debido a las exigencias económicas del Maroussi, que obligaron a Macon a disputar algunos partidos más en Grecia antes de poder cerrar su salida.

Hace unos días, ante el Promitheas de Curro Segura, Daryl Macon, base formado en Arkansas, brilló durante 27 minutos con 14 puntos, seis rebotes y nueve asistencias, siendo junto a Maksin Salash —autor de 30 puntos— uno de los grandes protagonistas de la victoria. Hasta el momento, Macon ha disputado 13 partidos en la liga griega, promediando 13 puntos, 2,8 rebotes y 5,2 asistencias por encuentro.

Con experiencia en competición europea —disputó la Basketball Champions League con Galatasaray y AEK, además de Euroliga con Panathinaikos en la temporada 2021-22—, Daryl Macon supondría un fichaje de impacto inmediato para el MoraBanc Andorra, uniéndose al reciente refuerzo de Xavier Castañeda anunciado por el club hace unos días. El escolta, con pasaporte bosnio, procedente de Unicaja, ya ha disputado tres encuentros, con 12.3 puntos de promedio.

Joan Plaza busca un director de juego que marque diferencias en ambos extremos de la pista, y la llegada de Daryl Macon al MoraBanc Andorra podría concretarse en cuestión de horas o días. El club confía en que el base tenga protagonismo en los próximos duelos clave ante Río Breogán y BAXI Manresa, encuentros decisivos para alejarse de los puestos de descenso en la ACB.

Equipos de Daryl Macon