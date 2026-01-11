El mercado ACB también está dando mucho de que hablar en la última semana con movimientos constantes en los equipos de abajo y arriba de la tabla. UCAM Murcia, que está siendo la gran revelación del curso, ha mejorado su plantilla con un refuerzo de lujo para sumar puntos desde el perímetro, una de las debilidades de los murcianos. Sin embargo, hay otros clubes que han sufrido salidas clave que podrían dinamitar sus objetivos.

UCAM Murcia se refuerza con Kelan Martin

UCAM Murcia vuelve a mover ficha para reforzar un proyecto ambicioso que busca dar un paso al siguiente nivel. El conjunto de Sito Alonso, asentado en la zona alta de la Liga Endesa con un balance de 10 victorias y 5 derrotas, ha incorporado a Kelan Martin, un exterior que llega tras varias temporadas destacadas en Europa, donde ha brillado por su fiabilidad desde el perímetro, alcanzando porcentajes cercanos al 47 % en triples en cursos recientes.

La llegada del escolta no solo refuerza el talento ofensivo del equipo, sino que también cubre una necesidad específica en la rotación: puntos desde el exterior. Su adaptación al baloncesto europeo encaja con el estilo dinámico del UCAM Murcia, reforzando la ilusión de una afición que empieza a creer en un proyecto capaz de competir por todo en la ACB.

Covirán Granada: tocado con la salida de Matt Thomas

Matt Thomas ha puesto fin a su etapa en el Covirán Granada para afrontar un nuevo reto en Turquía, donde se unirá al Besiktas, líder de la liga turca. El escolta estadounidense, pieza clave del proyecto nazarí desde su llegada en agosto, abandona el equipo tras promediar 14,6 puntos por partido y un destacado 46 % en triples, consolidándose como uno de los tiradores más fiables de la ACB.

Su marcha supone un duro golpe para el conjunto granadino, que ve reducida su capacidad ofensiva en un momento crítico de la temporada. En el Besiktas, Thomas aportará experiencia y versatilidad en la rotación de Alimpijevic, reforzando tanto la liga turca como la Eurocup, mientras que Covirán Granada deberá recomponerse rápidamente para mantener la lucha por la permanencia.

San Pablo Burgos anuncia la salida de Silvio De Sousa

Silvio De Sousa deja San Pablo Burgos tras perder protagonismo en la rotación debido a los recientes fichajes en la pintura, como Ethan Happ. El pívot angoleño, que promedió 6,2 puntos y 4,3 rebotes en los diez partidos que disputó, continuará su carrera en el Maroussi BC de Grecia, buscando aportar su físico y capacidad reboteadora a un equipo que lucha por la permanencia en la liga helena.