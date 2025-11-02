Ya se han hecho oficiales las plantillas de todas las franquicias de la NBA G League y, entre ellas, figura un único representante español. Este jugador tomará el relevo de Isaac Nogués de cara a la temporada 2025-26, que está a punto de arrancar. Formado en la cantera del Barça Basket, llegó a ser convocado por la selección absoluta en febrero de 2023, aunque finalmente no debutó en ninguno de los dos encuentros.

Michael Caicedo aterriza en la NBA G League

El escolta de Inca, formado primero en las canteras de CB La Roca del Vallès y CB Granollers para después llegar a la cantera del Barça Basket, ha vivido experiencias en la ACB con equipos como Coviran Granada, Bàsquet Girona y Hiopos Lleida, viviendo su última etapa en el Stade Rochelais de la LNB Pro A francesa, donde promedió 8,4 puntos y 8 rebotes en siete partidos. Ahora, a sus 22 años, inicia una nueva aventura en Estados Unidos al comprometerse con los Grand Rapids Gold, filial de los Denver Nuggets en la NBA G League.

The 2025-26 Gold training camp roster has been set !🏆 pic.twitter.com/YUxSkkWjjj — Grand Rapids Gold (@NBAGrandRapids) October 27, 2025

La confirmación de las plantillas de la NBA G League ha dejado alguna que otra sorpresa, y una de ellas lleva sello español con Michael Caicedo. El escolta se convierte en el único representante nacional en la liga estadounidense -formó parte de la selección B este verano-, tomando el relevo de Isaac Nogués, ahora en el Valencia Basket tras su paso por los Rip City Remix. Caicedo afronta este nuevo reto con el objetivo de dar un paso adelante en su carrera, apoyado en su capacidad anotadora, su potencia física y su versatilidad en ambos lados de la pista.

Los Rapids Gold se encuentran ubicados en la localidad de Gran Rapids en Michigan y disputan sus partidos en el Van Andel Arena venciendo la temporada 15 partidos con balance final de 15-19. Una temporada que llevará a Ryan Bowen a convertirse en head coach y Chad Iske se convierte en general manager. Bowen era entrenador asistente de Nuggets en los últimos diez años y ahora dirigirá un equipo con múltiples cambios, sumado a jugadores interesantes como Kessler Edwards, Justyn Hamilton o Javante McCoy.

¿El español debutará ante los Boom de Nobleville?

Michael Caicedo será el único jugador español con contrato en la NBA G League esta temporada, mientras que Eli John Ndiaye podría disfrutar de minutos con los College Park Skyhawks —filial de los Atlanta Hawks— gracias a su acuerdo two-way firmado tras el Draft. El escolta balear ya tiene definida la hoja de ruta con los Rapids Gold y podría debutar oficialmente ante su afición el próximo 7 de noviembre, en el duelo que enfrentará a su equipo con los Boom de Noblesville, filial de los Indiana Pacers.