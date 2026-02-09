El alero de Westerville optó por regresar a la aventura NBA tras proclamarse campeón de la Euroliga, pero su segunda etapa al otro lado del Atlántico fue breve: apenas 27 partidos con los Phoenix Suns. Tras ser cortado por los Milwaukee Bucks, Nigel Hayes-Davis prepara su regreso a la Euroliga, donde aterrizaría como uno de los jugadores mejor pagados de la historia. Un club ya estaría muy cerca de cerrar su fichaje, en una operación que amenaza con sacudir el equilibrio de la máxima competición continental.

Panathinaikos se cae de la puja por Nigel Hayes-Davis

El MVP de la Final Four del pasado mes de mayo está decidido a regresar a Europa tras pasar por los waivers de la NBA. Para dar el paso, exige un contrato largo y sólido, además de un proyecto deportivo con aspiraciones reales a títulos. Nigel Hayes-Davis aspira, además, a convertirse en el jugador mejor pagado de la Euroliga, con la intención de superar los 5,6 millones de dólares anuales que percibe Vasilije Micić en el Hapoel Tel Aviv.

Panathinaikos llevaba semanas trabajando en su incorporación, pero Dimitris Giannakopoulos, presidente del club ateniense, confirmó que el estadounidense ha descartado recalar en la entidad por diversos motivos. De este modo, gana fuerza la opción de Dario Šarić y su posible regreso a la Euroliga, a la espera de que se defina el nuevo destino de Nigel Hayes-Davis para esta segunda parte de la temporada.

Fenerbahce se avanza a Hapoel Tel Aviv y son favoritos para el fichaje de Hayes-Davis

En medio de una intensa vorágine de rumores, el Fenerbahce tendría muy avanzada la operación retorno de Nigel Hayes-Davis. El alero estaría decidido a volver a Estambul, incluso aceptando una oferta inferior a la presentada por Panathinaikos, para reencontrarse con el proyecto liderado por Sarunas Jasikevicius. El gran objetivo no sería otro que volver a levantar la Euroliga, cuya Final Four se disputará en Atenas del 22 al 24 de mayo.

Fenerbahce se habría adelantado al Hapoel Tel Aviv, que trabajaba en la posibilidad de juntar a Vasilije Micić con Nigel Hayes-Davis. Sin embargo, todo apunta a que el alero de Ohio, formado en la Universidad de Wisconsin y con 36 partidos de experiencia NBA repartidos entre Lakers, Raptors, Kings y Suns, podría ser anunciado oficialmente por el club turco en los próximos días.