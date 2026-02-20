El Barça Basket ya encara la eliminatoria que le medirá a UCAM Murcia en la Copa del Rey de Baloncesto. El equipo aún sigue a expensas de saber si contará con sus bajas más sensibles, Kevin Punter, Tomás Satoransky y Jan Vesely. Además, mucho se ha hablado en las últimas horas de la necesidad de que Juan Carlos Navarro, Josep Cubells y Mario Bruno se movieran en el mercado de cara a este torneo.

Josep Cubells hace acto de presencia en el Barça Basket

El equipo ultima sus preparativos para el encuentro de Copa del Rey de baloncesto. Con la plantilla mentalizada y en vista de saber las altas de última hora, Josep Cubells ha querido acudir a la cena del Barça Basket después de haber sido parte de la polémica de los últimos días. El mandatario de la entidad es una de las personas responsables de la gestión de la sección, incluidos los fichajes. Por ello, su presencia previa al encuentro frente a UCAM Murcia ha generado controversia.

Josep Cubells, present a València donant suport a l’equip 🤝 pic.twitter.com/oDGc8doM7e — Barça Basket (@FCBbasket) February 19, 2026

La polémica en el Barça Basket sobre la figura de Josep Cubells viene de largo. Al margen de las lesiones concretas actuales, el equipo ya venía necesitando refuerzos. Las llegadas no se han sucedido, ni siquiera tras el aterrizaje de Xavi Pascual, que parecía motor de las mismas. No obstante, lo que sí que ha acabado de colmar el vaso ha sido verse en la Copa del Rey de baloncesto con Juani Marcos como único base puro, con Willy y Fall de pareja de interiores y sin su estrella Kevin Punter. Por ello, las imágenes del responsable de la sección en la previa han avivado la llama en las redes.

La Copa del Rey de baloncesto no espera por nadie

Ya se ha visto que la Copa del Rey de baloncesto es implacable. El actual campeón, Unicaja de Málaga, fue apeado de forma realmente autoritaria en un mal día. UCAM Murcia ya sabe lo que es ganar al Barça Basket y, si bien puede tener altas de última hora, no parece que vayan a estar en las mejores condiciones. Por ello, el duelo marcado por las palabras poco optimistas de Xavi Pascual respecto a los lesionados apunta a especialmente complejo. La sección dirigida por Josep Cubells tiene un verdadero reto por delante.

Uno de los grandes peligros para este Barça Basket será Devontae Cacok. El pívot de UCAM Murcia llega a la Copa del Rey de baloncesto como una de las revelaciones de la Liga Endesa. Además, es especialmente dañino en situaciones de rol en bloqueo directo. Ya son más que conocidos los problemas de Willy en estas lindes, más escudado en este 2×2 por Juani Marcos. Por ello, la presencia de Satoransky y Vesely se hace aún más crucial.