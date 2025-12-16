Las restricciones en la ACB suponen un dolor de cabeza para muchos técnicos, que deben gestionar las convocatorias en cada jornada para no cometer ninguna infracción. En el caso del Real Madrid, concretamente de Scariolo, uno de los extracomunitarios que había en la plantilla ha dejado de serlo, lo que supone un alivio para el italiano.

Chuma Okeke deja de ser extracomunitario para el Real Madrid

El Real Madrid ha resuelto uno de los principales quebraderos de cabeza que arrastraba en la ACB y que suponía un problema semanal para Scariolo. Chuma Okeke ya dispone del pasaporte nigeriano gracias a la ascendencia paterna, lo que le permite dejar de ocupar plaza de extracomunitario en la Liga Endesa. El ala-pívot inició los trámites poco después de firmar por el club y el proceso se ha cerrado con rapidez, facilitando al cuerpo técnico una mayor flexibilidad a la hora de confeccionar las convocatorias en competición nacional.

Este cambio de estatus libera a Scariolo de la obligación de descartar a uno de sus jugadores no comunitarios en cada jornada. Con Okeke ya considerado comunitario, el Real Madrid pasa a tener únicamente dos extracomunitarios en plantilla, una situación que simplifica la gestión de rotaciones y abre la puerta a una mayor estabilidad en las alineaciones.

El siguiente reto del Real Madrid: Gabriel Deck y su pasaporte

Gabriel Deck será el siguiente en cambiar su situación burocrática dentro de la plantilla del Real Madrid. El alero argentino tiene muy avanzados los trámites para obtener la nacionalidad española y, de hecho, ya ha superado los requisitos necesarios para completar el proceso. A falta de cerrar la documentación definitiva, su nuevo estatus es solo cuestión de tiempo.

Cuando se formalice su nacionalización, Deck dejará de ocupar plaza de extracomunitario en la Liga Endesa, lo que dará aún más margen al cuerpo técnico en las convocatorias. Este movimiento permitirá a Scariolo afrontar el resto de la temporada sin restricciones añadidas en la gestión de la plantilla.