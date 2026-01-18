El Real Madrid ha espabilado en las últimas semanas y eso se ha traducido en buenos resultados, colocando al equipo blanco como líder en ACB tras ganar al Valencia Basket por 94-79 y quinto en la Euroliga después de llevarse el Clásico por 80-61. En esta dinámica positiva, los de Scariolo han recuperado efectivos que se han convertido en figuras clave en la rotación, como un internacional español que, en la pintura, se ha ganado un hueco a base de sus actuaciones.

Usman Garuba, clave para la remontada del Real Madrid

Usman Garuba se volvió a vestir de héroe en la importante victoria del Real Madrid contra Valencia Basket en la ACB. La entrada a pista del interior español supuso un punto de inflexión para el conjunto de Scariolo, cambiando por completo la energía del equipo cuando los taronja dominaban el partido con claridad.

Su impacto, con ayudas constantes, aportando puntuación y presencia defensiva, permitió al Real Madrid crecer en el marcador y remontar el partido. Garuba, que terminó con 6 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en 18 minutos de juego, confirmó que ha vuelto a su mejor nivel y se ha convertido en una pieza clave en la rotación de Scariolo, jugando como suplente de Tavares y cumpliendo a la perfección.

La semana perfecta para Usman Garuba en el Real Madrid

La semana de Usman Garuba ha sido brillante a nivel personal, consolidándose como una pieza clave del Real Madrid tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa. Tras la victoria frente al Barça, el interior español sumó 16 puntos, tres triples y un trabajo defensivo incansable que permitió al equipo dominar los momentos decisivos del encuentro. Scariolo subrayó su importancia en rueda de prensa: “Optar por Garuba como primer suplente de Tavares nos da la razón”.

Además, su actuación ante Valencia Basket refuerza su influencia en el equipo y la confianza que Scariolo tiene en él. El técnico no dudó en destacarlo públicamente, dejando claro que su rendimiento fue clave para lograr la remontada: “Usman ha sido más importante hoy en ataque, anotando en momentos claves. Su implicación en el rebote y en las ayudas atrás ha sido decisiva para que el equipo mantuviera el control del partido”.

La gran noticia de Usman Garuba para Real Madrid y España

Usman Garuba ha pasado de ser un actor secundario a una pieza de impacto en el Real Madrid, y el duelo contra Valencia Basket representa una oportunidad ideal para consolidar su protagonismo. Tras una etapa marcada por la irregularidad y las lesiones, el conjunto de Scariolo puede estar satisfecho de recuperar el nivel de un jugador que resulta muy válido tanto en ACB como en Euroliga. Además, esta noticia también es gratificante para Chus Mateo y su desempeño con la selección nacional.