Las diferentes selecciones que se verán las caras en el Eurobasket 2025 se encuentran ultimando sus preparativos. Los diferentes combinados a lo largo y ancho del viejo continente se encuentran jugando encuentros amistosos para ponerse a punto para el torneo. Este torneo, con nombres como Nikola Jokić, Dzanan Musa, Guerschon Yabusele o Luka Dončić, prometía hacer las delicias de los aficionados. Sin embargo, podría acabar confirmándose una gran pérdida.

Dzanan Musa, la gran estrella de Bosnia, y su incidente

El jugador de Bosnia es la gran estrella de su selección. A pesar de que el roster no cuenta con numerosos jugadores del más alto nivel. El jugador, hasta este verano del Real Madrid, sitúa en un escalón más alto del Eurobasket a su combinado nacional. Sin embargo, la fase preparatoria, lejos de hacer carburar al cuadro de Dzanan Musa, parece que podría costarle la presencia de su estrella.

Džanan Musa underwent abdominal surgery



Musa will be unavailable for the Bosnia and Herzegovina National Team’s next preparation games, and his participation in EuroBasket will depend on the progress of his recovery. pic.twitter.com/L9ZuacTROF — Dubai Basketball (@dubaibasket) August 15, 2025

Dzanan Musa sufrió una lesión que, a pesar de encontrarse inmerso en una serie de encuentros amistosos, no sufrió en el desempeño de un encuentro. La estrella de Bosnia en el Eurobasket ha tenido que ser intervenido de urgencia del recto abdominal. La incertidumbre, incluso para el jugador, es total. El dolor irrumpió de forma repentina y hasta el propio escolta expresó su preocupación por ello en su mensaje de su representante para Radio Sarajevo: “En esta situación, su aparición es ciertamente incierta“.

El Eurobasket 2025, en el aire

Por el momento, se desconoce el alcance de los problemas físicos que experimenta el jugador. Desde su país la preocupación es máxima, ya que podría acabar perdiéndose el Eurobasket. En otras selecciones puede preocupar, pero para una selección como Bosnia es algo demoledor.

En este sentido, el representante de Dazana Musa, para medios de Sarajevo, quiso expresar que su deseo era estar, aunque la situación sea compleja: “Dzanan expresó su deseo de hacer todo lo posible para asegurar su recuperación y dejar espacio para una posible aparición en el próximo Eurobasket, en línea con su gran deseo de estar con el equipo en Chipre“.

Los grandes partidos de Dzanan Musa con Bosnia