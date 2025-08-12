La Selección Española sigue dando pasos hacia el Eurobasket 2025. Los encuentros preparatorios ya se han iniciado. Sin embargo, a pesar de que el equipo está en marcha desde hace pocas fechas, ya se han tenido que producir algunos cambios en la convocatoria de Sergio Scariolo. El equipo B, que tan buenas sensaciones estaba dejando con talentos como Baba Miller o Isaac Nogués a la cabeza, ayudará a completar el roster.

Alberto Díaz y Eli Ndiaye, un palo para Sergio Scariolo de cara al Eurobasket 2025

Ya hace días que se conocía la baja de Eli Ndiaye, el pívot del Real Madrid tuvo que abandonar el stage del equipo de imprevisto. Sin embargo, no fue la única mala noticia para Sergio Scariolo en esta fase preparatoria del torneo continental. El técnico italiano también recibió el varapalo hace apenas dos días de la baja de Alberto Díaz. Buena parte de los aficionados tenían los ojos puestos en Baba Miller de cara a suplir a, mínimo, uno de los jugadores. Sin embargo, Isaac Nogués y Guillem Ferrando fueron los elegidos.

🚨 OFICIAL | Isaac Nogués refuerza la convocatoria de #LaFamilia 💪



Desde este martes completará los entrenamientos previos al doble enfrentamiento contra Francia 🇫🇷#ImperiumNostrum #SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 12, 2025

El primero en incorporarse fue Guillem Ferrando, pero junto a él se ha sumado Isaac Nogués. La perla cocinada en las inferiores del Joventut de Badalona ha sido la sorpresa del día en este sentido. El talento, actualmente en las filas de Rip City Remix, contaba para Solobasket su aventura en la G-League y aquel Draft Internacional de la liga. Prácticamente, un año después, su baloncesto le ha llevado, nada más y nada menos, que a representar a la Selección Española en el Eurobasket 2025 de la mano de Sergio Scariolo. Sin duda, el talento catalán sigue dando pasos agigantados en su carrera profesional.

Isaac Nogués, un especialista defensivo para esta Selección Española

Si por algo destaca Isaac Nogues es por su capacidad de anular a su oponente. Por ello, no es de extrañar que haya sido el elegido de Sergio Scariolo. En primer lugar, porque suple a todo un dolor de cabeza para sus rivales, Alberto Díaz. En segundo, porque es un jugador de rol que siempre es una buena opción para una plantilla de estas características. Sin duda, su crecimiento en la Penya buena influencia ha tenido en su capacidad, también la mano de Sergio Oliva y Fabián Téllez, compañeros en el staff del combinado de la G-League.

We have acquired the returning player rights to future international NBA draft prospect, Isaac Nogues Gonzalez, during the 2024 G League international draft 🇪🇸💿 pic.twitter.com/h94Kq5h9Az — Rip City Remix (@ripcityremix) July 10, 2024

El roster de la Selección Española tras los cambios