El Real Madrid ha vivido una temporada baja con muchos movimientos en todos los sentidos, desde lo institucional hasta lo estrictamente deportivo. El cambio más llamativo se ha producido en el banquillo, con la llegada de Scariolo por Chus Mateo, a pesar de haber ganado el título de ACB. Un pilar del vestuario, que ha crecido junto al técnico madridista, ha valorado su paso por la casa blanca.

Alberto Abalde habla de la salida de Chus Mateo

En una entrevista en la Cadena Cope, durante la concentración con la selección española, Alberto Abalde no ha dudado en elogiar el trabajo de Chus Mateo en el banquillo del Real Madrid: “Es agradecimiento y felicidad también por él, por lo que ha conseguido estos tres años.

A nivel individual, el internacional con España ha pasado por todas las etapas que puede pasar un jugador, desde quedar relegado al banquillo sin minutos a ser una pieza importante dentro de la plantilla. En ese proceso, Abalde también tiene palabras de agradecimiento para el extécnico madridista: “Le estoy muy agradecido porque incluso en los momentos que me ha hecho sufrir, entre comillas, no que me haya hecho sufrir sino que he sufrido el no ser importante y el tener que reponerme de esa situación y seguir picando piedra creo que he crecido mucho como jugador y persona”.

La llegada de Sergio Scariolo al Real Madrid

Con contrato hasta 2027, Alberto Abalde, a expensas del rol que tendrá con Sergio Scariolo, se siente un jugador diferencial en el equipo, con ganas de seguir aumentando su importancia dentro de la plantilla: “Ha sido una temporada muy bonita y en la que he disfrutado mucho. Me he sentido valorado e importante”.

El alero madridista cree que puede salir beneficiado con el fichaje de Scariolo, ya que lo conoce del combinado nacional: “Creo que cuando lleguemos tendré una pequeña ventaja porque le conozco de la selección y voy a intentar aprovecharme de eso“, señaló. Para cerrar, añadió: “Se han hecho muchos cambios importantes en la estructura y eso requerirá una adaptación por parte de todos con el objetivo de volver a ser un equipo súper competitivo”.

El objetivo de España en el Eurobasket según Alberto Abalde

Alberto Abalde destacó que el principal reto de España en el Eurobasket 2025 es construir un grupo sólido y competitivo más allá de los nombres propios: “No creo que debamos ponernos muchas expectativas y creo que el objetivo debe ser crear un equipo para competir. Y Scariolo hace mucho hincapié en dejar las individuales y los egos aparte para lograr ese objetivo”.