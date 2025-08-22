El tiempo pasa y la trayectoria de Chus Mateo en el Real Madrid comienza a ser recordada con estima por los aficionados madridistas, que añoran el paso del madrileño por el banquillo y esperan ansiosos al nuevo proyecto de Sergio Scariolo. En una entrevista concedida en OKDiario, Chus Mateo ha elegido cuál sería su destino favorito y asegura estar activo en la búsqueda de un nuevo equipo que le haga crecer en su trayectoria profesional.

Chus Mateo, sin ofertas y con la ilusión del banquillo de España

Sin equipo desde su salida del Real Madrid, Chus Mateo reconoce que atraviesa un momento de reflexión y espera, pero sin ofertas en firme encima de la mesa, a pesar de tener la ilusión de volver a los banquillos próximamente. En esta entrevista, el técnico madrileño no ocultó su deseo de tener algún día la oportunidad de dirigir a la selección española: “Si alguien considera que puedo ser seleccionador de España, adelante, será un honor, un orgullo y ojalá que se pudiera dar”.

Chus Mateo, que está pendiente de la selección en su preparación para el Eurobasket 2025, no ha querido entrar en polémicas con su salida del Real Madrid y Scariolo y confirma que su próximo destino ha de ser un proyecto ilusionante: “Quiero ser feliz yo y encontrar algo que en un momento determinado pueda hacerme disfrutar”.

Chus Mateo no cierra ninguna puerta al futuro

Chus Mateo no se pone límites de cara a su futuro y asegura que mantiene todas las opciones abiertas. Tras su etapa en el Real Madrid, el técnico subraya que la clave es tener paciencia y esperar la oportunidad adecuada, aunque entrenar a un club Euroliga es algo motivante en su carrera: “Me gustaría, sin duda ninguna. En la vida las cosas no sabes nunca por donde van a salir”.

Sin embargo, el preparador madrileño no cierra la puerta a bajar de competición y dirigir a un club que esté en Eurocup u otra distinta a la Euroliga: “Estoy abierto a lo que pueda venir en un momento determinado, por supuesto que la Euroliga es algo súper interesante, pero también hay equipos en otras competiciones como la Eurocup, la Liga Endesa u otras Ligas que seguramente también tengan buenas aspiraciones”.

Chus Mateo y la relación con Sergio Scariolo

Sobre su relación con Sergio Scariolo, Chus Mateo ha sido claro y respetuoso con el italiano: “No he podido hablar con él, simplemente hemos intercambiado algún mensaje y ya está. Le deseo suerte”. Respecto a recoger su legado, el extécnico madridista no cree que el seleccionador nacional tenga más presión por ello: “No es heredero de nada, ni de nadie… Él tiene un currículum, una experiencia y una carrera que hace pensar que todo va a salir muy bien en el Real Madrid”.