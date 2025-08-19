El pasado 16 de agosto concluyó en Skopje el Eurobasket U16 División B, donde Polonia se coronó campeona tras imponerse en una emocionante final a Bélgica, liderada por uno de los canteranos top del Real Madrid, por 67-68. Bélgica continúa mostrando un progreso constante en sus categorías de formación, viendo como su selección femenina viene firmando actuaciones destacadas en los últimos veranos, y ahora el equipo masculino se prepara para afrontar el grupo D del próximo Eurobasket, consolidando así el buen momento del baloncesto belga.

Aaron Ona Embo del Real Madrid MVP del Eurobasket U16 B

El tándem de canteranos del Real Madrid formado por Ona Embo de Bélgica y Toni Garma de Croacia fueron grandes protagonistas del Eurobasket U16 B que se disputó del 7 al 16 de agosto. Garma promedió 17 puntos y 6.6 rebotes, pero el MVP del torneo fue para Aaron Ona Embo de Bélgica, elegido en el quinteto titular junto Marek Houska de la República Checa, los polacos Hubert Swirydowicz y Lukasz Lysek, además de Miguel Sousa de Portugal.

Ona Embo fue el gran protagonista del Eurobasket U16 con promedios de 24.5 puntos por partido, añadiendo a su repertorio 5.3 asistencias. Es el gran artífice de ver a Bélgica ascendido a la División A el próximo año, creando una performance de 14 puntos en la final ante Polonia.

El joven base de 16 años y jugador del Real Madrid es uno de los grandes exponentes de la cantera blanca; incluso formó parte del combinado U18 del pasado Eurobasket de Belgrado. “Me hace sentir bien, quiero trabajar y adaptarme al baloncesto. No siento presión, pero estoy concentrado en el juego y en los entrenamientos. Para mí, no hay presión; es bonito cuando alguien cree en ti, te da una oportunidad y te da confianza. Mi objetivo es ser jugador de baloncesto profesional, tanto a nivel de club como con mi país“, comentó Embo a Mozzart Sport.

🇧🇪 Belgium's Aaron Ona Embo wins MVP honors despite his team finishing just short in the #U16EuroBasket Division B Final.https://t.co/iF9W2pZXN6 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 17, 2025

“Tengo varios familiares profesionales. Son Ray Ona Embo (jugó en el Vršac de Serbia), Karl Ona Embo, que juega en Francia, Kevin Ona Embo y mi padre, Michael Ona Embo, entrenador. Mi familia es mi mayor motivación y ejemplo, y quiero ser un buen hijo como todos ellos. Sueño con grandes éxitos y nuevos trofeos. Mi padre es un verdadero ejemplo para mí, mi ídolo y la persona que quiero ser“, añade el belga.

Aterriza en la cantera del Real Madrid en 2022

Aaron Ona Embo abandonó Bélgica cuando tenía 13 años y ha destacado junto a otros nombres como Landoure, Omer Kutluay o Garma. “Siempre ha sido mi sueño jugar en un gran club como el Real Madrid. La competencia siempre es muy alta y es difícil luchar por un puesto, pero al mismo tiempo es un privilegio y una motivación vestir esa camiseta. Es uno de los clubes más grandes del mundo del baloncesto, el que más trofeos ha ganado, el más exitoso de Europa y del mundo”, explica el base belga.

Su técnica y dominio del balón ya levanta el interés de NCAA, y Ona Embo detalla que su futuro estará en alguna universidad estadounidense en un caso parecido al de Egor Demin, en busca de encontrar un futuro en la NBA y seguir los pasos de Ajay Mitchell. “Quiero ir a la universidad en Estados Unidos y jugar en la liga. Sigo la Euroliga y a veces veo partidos por el Real Madrid, pero mi sueño es la NBA. El ambiente en la Euroliga es fantástico, de primer nivel, el público es especial, la liga siempre es una opción si tengo la oportunidad, pero mi prioridad es la NBA. Creo que ese es el deseo de todo jugador de baloncesto”, concluye el canterano blanco.