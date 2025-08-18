La marcha de Chus Mateo de Real Madrid Baloncesto, a pesar de haber tenido un runrún constante, fue una sorpresa para muchos. De hecho, uno de los que más ha expresado esa sensación ha sido el propio técnico. Su adiós fue tras la consecución del título de ACB y, además, con una serie frente a Valencia Basket impecable. En una entrevista para el diario Marca, se sincera sobre muchos temas relativos a su partida.

Chus Mateo y el Real Madrid Baloncesto ¿Le hicieron la cama? ¿Se le consultaron los fichajes? ¿Quién tomó la decisión?

Desde el primer minuto en el que Chus Mateo cogió las riendas, se levantaron muchas suspicacias. El propio técnico lo tiene claro: “Desde el primer día hubo muchos comentarios hacia mi persona poniendo en duda si estaba preparado o no”. Eso sí, niega rotundamente uno de los mantras sobre su despido, que los jugadores le hicieran la cama: “Le garantizo que eso es algo absolutamente infundado (…) rotundamente no“.

Una de las afirmaciones más polémicas han sido las relativas a la decisión de su despido. Un asunto que, por entonces, ya daba pistas sobre el futuro de Chus Mateo eran los fichajes de Kramer y Maledon: “No se me consultó, se me comunicó simplemente”.

A pesar de no querer señalar: “Fue una decisión que tomó el club como entidad y ya está, no quiero entrar en quién tomó la decisión”, también lo matiza: “Yo estoy seguro de que si hubiesen seguido los antiguos gestores de la sección yo hubiese continuado, eso lo tengo claro”. Aunque exime al ‘Chacho’: “tampoco creo que sea Sergio Rodríguez quien toma especialmente esa decisión”.

El banquillo del Real Madrid Baloncesto, un cargo complicado

El tono del técnico con respecto al Real Madrid Baloncesto siempre ha sido respetuoso y cordial. A pesar de ello, se hace evidente por sus palabras que el rendimiento del equipo era, en su opinión, suficiente para mantenerse en el cargo. Sin duda, la dirección de una plantilla como la blanca tiene una exigencia especial. Ya se vio en su momento con el adiós de Pablo Laso. A pesar de una trayectoria intachable, acabó saliendo, además, con toda la polémica sobre su estado de salud.

❗️Que Luis Guil no esté en el banquillo junto a Sergio Scariolo en este primer partido de preparación de España no es casualidad. Ya no está en el cuerpo técnico de la Selección porque él será quien inicie la pretemporada del Real Madrid mientras Scariolo está en el Eurobasket. pic.twitter.com/PoLWqzcOY5 — Noelia Gómez Mira (@noeliagomezm) August 5, 2025

El futuro técnico del Real Madrid Baloncesto, Sergio Scariolo, está inmerso en la preparación del Eurobasket. Sin embargo, no por ello, la dinámica del combinado blanco se detiene. Al frente de la pretemporada estará Luis Guil, que habitualmente acompaña al italiano en los torneos internacionales. El técnico ex de Palencia, no podrá aportar su amplio conocimiento en el desempeño del Eurobasket, pero comenzará a hacer carburar al equipo para comenzar a hacer la transición del modelo de Chus Mateo al del seleccionador español.