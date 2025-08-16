A pesar de haber conseguido un título y que no se diera una temporada en blanco, Chus Mateo fue despedido como entrenador del Real Madrid de baloncesto, que comienza una nueva etapa con Sergio Scariolo al mando, intentando volver a estar en lo más alto de Euroliga, y para ello el italiano ha preparado un nuevo staff técnico.

El Real Madrid configura un staff NBA para Scariolo

El Real Madrid de baloncesto entra en su nueva era bajo la batuta del seleccionador más laureado de España. Sergio Scariolo aterriza con la ambición de elevar el nivel del club a estándares internacionales y, como primera medida, ha diseñado un cuerpo técnico con cinco refuerzos de peso y funciones muy especializadas.

Así, Scariolo apuesta por un modelo más propio de la NBA que de la ACB, duplicando su staff habitual para romper esquemas, y con una clara tarea definida para cada uno de sus seis integrantes.

El organigrama construido por el italiano revela su intención clara: profesionalizar y profundizar el día a día del Real Madrid con áreas muy definidas como son la defensa, análisis estadístico, mejora individual, scouting táctica, al más puro estilo NBA.

El 1×1 del banquillo de Sergio Scariolo en el Real Madrid

El primero de ellos es Luis Guil, quien conforma el puesto de segundo entrenador y que se espera sea la mano derecha de Scariolo, con quien ya trabajó en la selección española. Se incorpora desde Palencia al Real Madrid 25-26 para ejercer como especialista defensivo, y ejercerá de líder desde el banquillo

Desde París Basketball llega Stefan Ivanovic, hijo de Dusko Ivanovic, y quien ingresa en el banquillo como ayudante tras su buen trabajo en el club Euroliga, conocido por su innovación en el club francés. Del antiguo staff de Chus Mateo el único miembro que se mantiene es Lolo Calín, y que aporta la experiencia de nueve temporadas en el Real Madrid.

Desde la Virtus Bologna, donde ya colaboró con Scariolo, se incorpora como ayudante táctico, Matteo Cassinerio, y desde el Joventut llega David Jimeno, quien asumirá la mejora individual de jugadores y hará de puente entre la cantera y el primer equipo. Y uno de los fichajes más mediáticos ha sido Piti Hurtado, que se queda como responsable del área estadística y audiovisual, analista y encargado del vídeo scouting.