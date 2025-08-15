La llegada de Sergio Scariolo al Real Madrid ha sido uno de los temas de conversación del verano. Justo antes de que el técnico italiano encarara la fase preparatoria del Eurobasket 2025, su firma por el cuadro madridista acabó completándose. Actualmente, el equipo blanco ya ha iniciado su pretemporada, claro está, sin el entrenador al frente, ya que está tratando de llevar a ‘La Familia’ a lo más alto del viejo continente.

Sergio Scariolo tendrá que vérselas con varios ex del Real Madrid con ganas de aguarle la fiesta

Tras los dos partidos frente a Portugal y República Checa, llegó el premio gordo. España tuvo que presentar batalla contra una Francia plagada de superestrellas. Risacher o Sarr son sus caras jóvenes conocidas en la NBA, pero también tiene prestigiosos Euroliga como Francisco o Maledon y piezas más experimentadas de ambas competiciones como Poirier o Yabusele. A pesar del poderoso equipo que conforma la selección ‘bleu’, los de Sergio Scariolo dieron la pelea y cerca estuvieron de poder competir por llevarse el partido.

Sergio Scariolo tuvo que afrontar el encuentro sabiendo que talentos que, en algún momento, fueron estrellas de su Real Madrid estarían en frente con la hoja afilada. En este primer partido, Guerschon Yabusele fue el mejor de los franceses, con 21 de valoración, casi el doble que el segundo, Jaylen Hoard. Sin embargo, el otro ex madridista, Vincent Poirier, tuvo un paso realmente discreto por el partido. Un punto y 3 de valoración fueron los números del temible pívot que tantas alegrías dio a la afición madridista.

El gran fichaje del Real Madrid: ¿Cómo jugó Theo Maledon?

Desde luego, que si la parroquia madridista tenía ganas de ver a Theo Maledon en directo y había elegido el partido de España para ello, no fue la mejor elección. Sergio Scariolo tuvo muy controlado a su nuevo generador de juego en el Real Madrid. El base/escolta viene de brillar en Euroliga, pero el amistoso entre selecciones no fue su mejor actuación. Para empezar, porque a penas disputó minutos 12. Dejó 2 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias para 3 de valoración, dado su errático acierto.

El Eurobasket 2025 y la presencia del Real Madrid

España se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. Su presencia en el podio difícilmente es viable, aunque Sergio Scariolo ya ha demostrado ser capaz de hacer milagros con este equipo. El talento que atesora el torneo es alto y el Real Madrid Baloncesto, tanto futuros jugadores del italiano, como estrellas del pasado, tiene representación entre ellos.

Además de los franceses, otro ex como Dzanan Musa, también luchará por el título. No menos señalada es la presencia de Mario Hezonja, uno de los grandes argumentos ofensivos con los que contará el coach de ‘La Familia’ cuando regrese al cuadro blanco. Otro jugador con pasado en el Real Madrid era Eli Ndiaye, bajo las órdenes de Sergio Scariolo, pero una lesión lo apartó del torneo. El que sí que podrá dirigir, que también tendrá la próxima temporada, será Alberto Abalde, una de las revelaciones de la 24/25.