La cancha de los Blazers se convierte en el terreno de juego favorito de los hombres del final del banquillo de los Lakers. Después de Nick Smith Jr. a principios de noviembre, Drew Timme resurgió repentinamente en Portland este fin de semana anotando 21 puntos, su récord en carrera.

Timme aprovecha la ausencia de Ayton y Hayes

La ocasión de poner de nuevo la luz sobre la antigua estrella de Gonzaga que no había sido drafteado. Desde su salida de la universidad, había pasado más tiempo en la G-League que en la Gran Liga. El ala-pívot había logrado mostrarse el año pasado durante un poco menos de una decena de partidos, con 12 puntos de promedio.

Shout out to Drew Timme.



He just retired from college basketball after an amazing 8 year career at Gonzaga. Legend.

pic.twitter.com/c8S2r2b43z — V̷a̷t̷o̷r̷ (@VatorSports) March 26, 2023

Luego en noviembre pasado, consiguió un “two-way contract” con los Lakers. Suficiente para hacer algunas apariciones sin sabor con la franquicia con sede en Los Angeles, la mayoría de las veces durante “garbage time”. Hasta este desplazamiento a Portland, donde pudo beneficiarse de 29 minutos de juego.

Y pudo hacer hablar su acierto en triples (3/4), su impacto físico cerca del aro (9/12 en tiros en total), aunque no es el más atlético, o incluso su altruismo (4 asistencias). Una utilización en Oregon ligada al hecho de que JJ Redick, esa noche, estaba privado de Deandre Ayton y Jaxson Hayes bajo el aro.

Drew Timme vs Blazers:

– 21 Points

– 4 Assists

– 87.5 TS% pic.twitter.com/BY2y4ZipdS — Laker Performances (@LALPerformance) January 18, 2026

Ayer ante los Raptors, los dos interiores habían vuelto. Eso no impidió al entrenador local movilizar de nuevo a Drew Timme. Este, en 16 minutos, tuvo menos acierto, pero aportó 3 puntos (1/4), 3 rebotes y 2 asistencias, con sobre todo un +17 cuando estaba en juego.

JJ Redick lo encontró fenomenal en Portland

“Ha sido súper. Claramente mereció su plaza después de su actuación de la víspera, donde fue fenomenal. Pero sigue siendo un poco desconcertante ver a Vando (Jarred Vanderbilt), Drew, [Ayton] y LeBron juntos: es un cinco de gran tamaño. E hicieron un buen trabajo apoyándose en el juego en el poste durante esta secuencia, mientras que del otro lado, también logramos hacer algunos stops y correr”, describe el entrenador.

JJ Redick discusses Drew Timme earning a rotation spot, Ayton's historic performance, Rui's productivity on a minutes restriction, and strong performances on 2nd nights of back-to-backs. pic.twitter.com/nRdnJzfSij — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 19, 2026

“Estoy contento de que hayan confiado lo suficiente en mí para dejarme jugar este rol de híbrido entre la posición tres y la posición cuatro, no importa. Es realmente genial que confíen tanto en mí, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no he hecho gran cosa por ellos”, aprecia el jugador de 25 años, consciente de que no es “realista” imaginarlo anotar 20 puntos cada vez.

Su rol será más bien generar duelos favorables cerca del aro, sacar los buenos balones, jugar duro y defender fuerte. Y fundirse en el ritmo de los Lakers donde los perfiles ofensivos no faltan. Al respecto, el nativo de Texas agradece a su entrenador en los South Bay Lakers, Zach Guthrie, por haberlo preparado de la mejor manera.

“Me desafiaron a añadir eso a mi juego, a ser más un creador en el perímetro. Pasé bastante tiempo allí y me responsabilizan, me empujan y me permiten mantenerme afilado para los momentos en que recurren a mí. Y es genial que los dos equipos estén tan conectados”, formula.

Queda por ver si estas dos apariciones le permitirán imponerse duraderamente en la rotación californiana. Él en todo caso no duda de sus capacidades. “Desde que salí de la universidad, no paran de decirme: ‘No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no eres lo suficientemente bueno para esto o aquello.’ Eso me sirve de combustible. Al final del día, soy un buen jugador. Creo en mí y en mis capacidades. Estoy convencido de que puedo tener un impacto en el juego a cualquier nivel, en cualquier lugar”, termina.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.