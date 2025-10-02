Hace dos años, Deandre Ayton se había puesto un apodo, “Dominayton“, que le costó mucho asumir. Traspasado acto seguido a los Blazers, finalmente pasó dos años en Oregón, antes de que sus “malos hábitos” acabaran provocando su salida de Portland. Y su llegada un poco inesperada a los Lakers…
Un pívot con algo que demostrar en los Lakers
Ahora, llega un nuevo apodo para el pívot de 27 años, que tiene muchas cosas que demostrar en Los Ángeles. “Tienen a Angry Ayton”, es decir un Deandre Ayton enfadado. “Mientras que me han faltado al respeto durante la mayor parte de mi carrera y siempre han dudado de mí. Estoy aquí, todo eso está detrás de mí, y puedo poner toda esta energía al servicio de la victoria jugando junto a Luka (Dončić).”
“Algunos dicen que es mi última oportunidad”
Pero el antiguo primer elegido del Draft (por delante de Marvin Bagley III y Luka Dončić) también sabe que los aficionados de los Lakers lo esperan con impaciencia. Y que por tanto deberá rendir. “Se siente la presión en cuanto pasas la puerta. Este equipo quiere ganar el título” reconoce. La buena noticia, para Los Ángeles, es que Deandre Ayton ha firmado por dos años, con un segundo año en “player option”. Si quiere firmar un buen contrato el próximo verano, tiene por tanto todo el interés en brillar esta temporada.
“Es la mayor oportunidad de mi carrera, puedo decirlo. Algunos dicen que es mi última oportunidad, mi última ocasión. En cualquier caso, es una oportunidad que realmente no voy a tomar a la ligera.”
