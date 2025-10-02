Los Los Angeles Lakers siguen monitoreando de cerca la situación de LeBron James, que lidia con una irritación nerviosa en el glúteo. Según Dave McMenamin, de ESPN, la meta del equipo es tener al veterano listo para el estreno de la temporada regular, en el Opening Night. Aunque no está descartada una participación en la pretemporada, el plan es priorizar su preparación a largo plazo.

Gestión de minutos para LeBron James

El técnico JJ Redick destacó que la prioridad es preservar a la estrella, que inicia su 23ª temporada en la NBA. “Es probablemente una preparación más larga hasta el Opening Night. En un 23º año, es territorio desconocido“, comentó el entrenador. El objetivo es evitar sobrecargas y garantizar que LeBron esté en plenas condiciones físicas cuando la temporada comience.

Redick recordó que, en el último training camp, LeBron forzó demasiado el ritmo para demostrar compromiso al inicio de su trabajo como entrenador. “Probablemente hizo mucho más de lo que debería. Ahora, queremos seguir un proceso más lento”, afirmó. Este cambio de estrategia muestra una evolución en el entendimiento del cuerpo técnico sobre la gestión del número 23.

Impacto para la pretemporada de Los Ángeles Lakers

Incluso si LeBron participa en algún amistoso, la expectativa es de minutos controlados. Los Lakers entienden que su mayor baza será contar con la estrella sana en la larga maratón de la temporada, y no en partidos preparatorios. Mientras tanto, la pretemporada será una oportunidad para compenetrar a los nuevos refuerzos y dar más espacio a jóvenes talentos.

La paciencia en el retorno de LeBron indica que la franquicia está dispuesta a apostar por la sostenibilidad a lo largo del año. Con la plantilla renovada y la asociación con Luka Dončić tomando forma, los planes son ambiciosos, y pasan por mantener a su líder en condiciones ideales para pelear por victorias desde el inicio de la temporada.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.