Se sabe más sobre la lesión de Jalen Brunson: ESPN indica que sufre un esguince de tobillo derecho (de nivel I) y los Knicks lo evaluarán día a día. En claro, se ignora su duración exacta de indisponibilidad, excepto que ya se perderá la recepción del Heat, el viernes. Y probablemente algunos encuentros más…

Losses happen, all we care about is Jalen Brunson being okay pic.twitter.com/CEgAO0mN65 — KNICKS BEAST (@KnicksBeast) November 13, 2025

Una lesión que preocupa en Nueva York

Como recordatorio, el base (28 puntos, 6.5 asistencias y 3.5 rebotes) fue afectado el miércoles por la noche, en una penetración al final del partido contra Orlando, tras un contacto con el pie de Wendell Carter Jr. La derrota de New York parecía inevitable, pero Mike Brown tardó demasiado en sacarlo.

Visto después, con muletas y con una bota de protección, Jalen Brunson ya se había lesionado este tobillo derecho al final de la temporada pasada. Su esguince le costó 15 partidos de ausencia, cuando inicialmente solo debía perderse dos semanas de competición. Suficiente para incitar a la prudencia, en las filas neoyorquinas.

Jalen Brunson & Franz Wagner battled tonight at MSG:



Brunson: 31 PTS, 6 AST

Wagner: 28 PTS, 9 REB, 2 STL



Orlando tops New York on the road! pic.twitter.com/r5rBeg5zu6 — NBA (@NBA) November 13, 2025

Actualmente en el Top 3 de la Conferencia Este, los Knicks deberían apoyarse en Josh Hart, Jordan Clarkson, Miles McBride y Tyler Kolek para aguantar sin su All-Star.

