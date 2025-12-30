Valencia Basket continúa reforzando su estructura deportiva con nuevas incorporaciones que buscan potenciar la estrategia del club y su capacidad para identificar talento joven. El nuevo fichaje en la secretaría técnica refleja el compromiso de la entidad por estar a la vanguardia en el análisis y seguimiento de jugadores, explorando mercados de todo tipo para posicionarse como referente en el baloncesto europeo.

Valencia Basket ficha al scout Diego Álvarez

Valencia Basket ha hecho oficial la incorporación de Diego Álvarez al Área de Scouting y Análisis de Datos. El ojeador español es especialista en baloncesto universitario estadounidense y cuenta con más de 25 años de experiencia, realizando un seguimiento de la NCAA desde 2016. Su función dentro del club taronja será aportar su conocimiento para identificar talento emergente y apoyar la estrategia deportiva de la entidad.

Benvingut, Diego! 🧡



Cas 👉 Diego Álvarez refuerza el Área de Scouting y Análisis de Datoshttps://t.co/uazTXQrdqz



Val 👉 Diego Álvarez reforça l'Àrea de Scouting i Anàlisi de Dadeshttps://t.co/9sII7V9mB2



Eng 👉 Diego Álvarez strengthens the Scouting and Data Analysis… pic.twitter.com/sKf1aJImo1 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) December 29, 2025

Su llegada amplía y fortalece un departamento que ya contaba con profesionales como Luis Arbalejo, Milan Bertelli y Rafa Jiménez, permitiendo una mayor capacidad para analizar datos, observar jugadores y detectar tendencias en el baloncesto internacional. En el comunicado oficial, Valencia Basket destacó su compromiso con la modernización y profesionalización de las herramientas de trabajo del club.

La relación Valencia Basket – NCAA y la llegada de Diego Álvarez

El objetivo principal de la incorporación de Diego Álvarez es potenciar la búsqueda de jóvenes talentos en el baloncesto universitario estadounidense. Su fichaje permitirá al Valencia Basket conocer mejor esta competición y a sus jugadores más destacados, rastreando un mercado en el que el club ya ha tenido movimientos previos.

En las últimas temporadas, Valencia Basket ha realizado varias operaciones significativas con la NCAA: el pasado verano perdió al valenciano Lucas Marí, que se marchó a la Universidad de Vermont, y recientemente Nikola Dzepina también inició su camino en la liga universitaria de Estados Unidos. Por otro lado, el club aseguró los derechos de Álvaro Cárdenas tras su etapa en Boise State, un base que se convirtió en el mejor pasador de su conferencia, consolidando así la apuesta por integrar talento estadounidense en su proyecto deportivo.

Además de la NCAA, Valencia Basket ha explorado otras competiciones estadounidenses para reforzar su plantilla, como la G-League o la Liga de Verano de la NBA. Un ejemplo reciente es el fichaje de Isaac Nogués, que llegó tras destacar con los Rip City Remix, equipo afiliado a los Portland Trail Blazers, donde fue reconocido por su rendimiento defensivo y su capacidad para asistir a sus compañeros.

Otros ejemplos fuera de Valencia Basket

No solo Valencia Basket está reforzando su seguimiento de talento en Estados Unidos; la Federación Española de Baloncesto también ha creado una red específica para monitorear a los jóvenes que compiten en la NCAA y otras ligas universitarias. Bajo la supervisión de Chus Mateo y coordinada por Daniel Gómez, esta iniciativa busca mantener el vínculo con las promesas españolas, conocer su evolución y facilitar su integración futura en la selección.