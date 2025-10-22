El Valencia Basket ha vuelto a verse afectado por la creciente tendencia que impulsa a los jóvenes talentos europeos a continuar su desarrollo en la NCAA. Una de las grandes promesas formadas en L’Alqueria, como ya sucedió con Lucas Marí, ha decidido emprender un nuevo camino lejos de la disciplina taronja, en busca de mayores oportunidades deportivas y económicas al otro lado del Atlántico. Su salida se suma a una lista cada vez más amplia de jugadores que optan por dejar atrás sus compromisos con clubes de formación en España.

Nikola Dzepina deja Valencia Basket y pone rumbo a la NCAA

El joven serbio Nikola Dzepina ha decidido poner fin a su etapa en el Valencia Basket para continuar su carrera en la liga universitaria estadounidense (NCAA), concretamente en Washington. El prometedor interior, que llegó al conjunto valenciano en marzo de 2024 y firmó por siete temporadas, se marcha tras haberse consolidado como una de las piezas más prometedoras del filial en la Liga U y de la selección sub-19 de Serbia.

Por desgracia para el baloncesto nacional su decisión ha sido recibida con naturalidad por el cuerpo técnico de Pedro Martínez, que está presenciando la marcha del talento joven a Estados Unidos. El técnico ‘taronja’, en la previa del próximo partido de Euroliga contra Olimpia Milano, ha tratado la situación de Nikola Dzepina: “Son decisiones que desde el punto de vista económico son imbatibles, no podemos competir con esa situación”.

A pesar de aceptar esta situación que han vivido otros clubes ACB, la marcha de Dzepina supone una baja sensible en el proyecto formativo del Valencia Basket, que, pese a todo, se muestra dispuesto a seguir potenciando su cantera y a adaptarse a un nuevo panorama en el baloncesto europeo.

La compensación que recibirá Valencia Basket por Nikola Dzepina

Tal y como ha confirmado el propio Pedro Martínez, el Valencia Basket recibirá una importante compensación económica por la salida de Nikola Dzepina rumbo a la NCAA. Aunque el club considera positiva la operación desde un punto de vista financiero, la entidad habría preferido mantener al jugador dentro de su estructura de formación, confiando en su proyección a medio plazo y con vistas al primer equipo.

El técnico catalán ha expresado ante los medios de comunicación su pesar por la marcha de Dzepina, comparándolo con otro talento joven del equipo que pudo salir rumbo a la NCAA este pasado verano: “Nos habría gustado más su evolución deportiva que la compensación económica. Hubiera sido una buena inversión a nivel deportivo como está siendo por ejemplo Sergio De Larrea que es un jugador que se podría haber ido y que apostó por seguir jugando con nosotros“.

Otros ejemplos en el baloncesto ACB aparte de Valencia Basket

La marcha del joven talento serbio deja en evidencia la dificultad de los equipos españoles y europeos para competir con los recursos que manejan las universidades estadounidenses, cada vez más activas en el reclutamiento de talento internacional. Hay más ejemplos: