Arranca la temporada de Liga Endesa y con ella los mejores jugadores de la competición ya se preparan para un nuevo asalto. La ACB es considerada para muchos como la mejor liga nacional de Europa, pero ese galardón es algo que hay que ganarse sobre el parquet. En este sentido, el talento de los integrantes de los equipos es el argumento. Muchos de ellos, además, con la presión añadida de demostrar que valen el dinero que cuestan.

Los mejores contratos de baloncesto ACB

Cuando se habla de contratos en ACB, no se puede obviar que hay una brecha importante entre los equipos Euroliga y los demás. Además, entidades como Real Madrid Baloncesto o Barça Basket también copan la zona noble. Eso sí, siempre hay alguna excepción entre los mejor pagados. En este top, se cuela Baskonia.

1. Walter Eddy Tavares – 2,3M de euros

El último contrato de Eddy Tavares estuvo marcado por unas negociaciones que costaron sangre, sudor y lágrimas. Finalmente, pese a la edad, el gigante del Real Madrid Baloncesto cerró su continuidad por valor de 2,8M de dólares, 2,3 millones en euros. A pesar de que su veteranía es un plus para reinar en la pintura, aún queda por ver cómo será el ocaso del jugador que ha marcado una era en Europa.

✅El Madrid habría alcanzado, según @josehuguet, un principio de acuerdo para la ampliación del contrato de Tavares, con una mejora de salario hasta los 2.8M anuales, uno de los más altos de la Euroliga



Aún así, por comparar, un 25% neto menos que Larkin y un 10% menos que Micic pic.twitter.com/nrZ0f61BK8 — Víctor Colmenarejo (@karusito83) June 30, 2023

2. Kevin Punter – 2,22M de euros

Kevin Punter aterrizó en el Barça Basket para liderar al equipo. A pesar de que pocos peros se le pueden poner a su rendimiento general, la falta de títulos y algún desacierto en momentos finales son la mancha en el expediente que buscará revertir este curso. Su salario, 2,22M, es el más elevado de la plantilla, lo que asienta su rol de estrella.

3. Willy Hernangómez – 1,87M de euros

Si hay un salario que acostumbra a estar en boca de todos es del de Willy Hernangómez. El interior español llegó al Barça Basket con vitola de estrella después de regresar de la NBA y brillar con España. Hasta el momento, su rol, lejos de ser de líder, ha sido casi residual. Sin embargo, tendrá otra temporada con la camiseta azulgrana para darle un giro a su situación. Si bien mucho se habló de que era el mejor pagado, con 1,87M de euros al año, está aún lejos de Kevin Punter.

4. Markus Howard – 1,7M de euros

Si hasta el momento Real Madrid y Barça copaban el top 5, la estrella de Baskonia se cuela para ser la nota discordante. El puertorriqueño fue la gran explosión del equipo hace dos campañas, ganándose a pulso cada euro de su elevado contrato. Sin embargo, la pasada temporada estuvo lejos de lo que debería aportar la estrella del conjunto y mejor pagado de la plantilla, con 1,7M de euros.

5. Mario Hezonja – 1,53M de euros

Las cifras sobre su sueldo son tema de conversación recurrente. Su última renovación por el Real Madrid fue un tira y afloja que supuso todo un culebrón para la entidad. Desde fuentes como Sport se habla de 2,4M netos, mientras que periodistas cercanos al cuadro blanco y el entorno del jugador, hablan de 1,8M de dólares, 1,53M de euros.