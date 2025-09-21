Las últimas dos temporadas del Barça Basket pedían cambios a gritos. Por el momento, algunos de los jugadores más controvertidos siguen en la entidad. A pesar de que este verano han llegado varias piezas de relumbrón como Toko Shengelia o Will Clyburn, muchos dudan de si están en un momento óptimo de carrera para rendir como el combinado ACB necesita.

Un nuevo Barça Basket, pero con los problemas de siempre

El Barça Basket viene arrastrando algunos caballos de batalla desde hace tiempo. Uno de ellos es la defensa del pick and roll. El juego de 2×2 contra el Barcelona es una fuente inagotable de puntos del rival. A pesar de que ese problema es acuciante, hay otro, que también trae de bruces a los aficionados culés, las pizarras en los instantes finales. Will Clyburn, en el caso del choque de Lliga Catalana, fue el damnificado.

No es ninguna novedad para el aficionado del Barça Basket ver a su equipo caer en un final igualado. Especialmente sangrante ha sido la incapacidad para anotar, o al menos generar una situación clara de tiro, en las jugadas sobre pizarra de los últimos segundos. El pasado curso se vio a un Kevin Punter con una dificultad mayúscula para ser ese jugador que gana partidos con una canasta in extremis. Esta temporada, en el primer contexto así acontecido, el balón fue para Will Clyburn, con el mismo final.

¿Mala pizarra o error del jugador?

Si se examinan las situaciones una por una, hay variedad de criterios y opiniones. En varias ocasiones, se le ha achacado a Kevin Punter el no haber forzado una penetración en lugar de un tiro valiendo una canasta de dos. También ha habido jugadas en las que la ventaja generada desde la táctica era poco, incluso ninguna. En el caso del tiro de Will Clyburn con el que el Barça Basket se quedó sin final de Lliga Catalana, la realidad es que el contexto no acompañó. Una recepción con poco espacio y de espaldas se materializó en un tiro a una pierna sin muchos visos de acabar dentro.

La @Penya1930 se lleva un duelo de infarto por 80-81 donde Clyburn tuvo el último tiro para la victoria. #LligaCAT pic.twitter.com/sGqdFgXSQ1 — El Chico de la Canasta (@CanastaChico) September 19, 2025

