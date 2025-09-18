El Barça Basket arrancó la Lliga Catalana con una victoria por 81-90 ante el MoraBanc Andorra, dejando entrever algunas pinceladas de lo que puede ofrecer el equipo de Joan Peñarroya en la temporada 2025-26. Los puntos de Willy Hernangómez y Will Clyburn resultaron determinantes, aunque fue uno de los fichajes estivales del conjunto azulgrana quien apuntó maneras para asumir el rol de figuras del pasado como Cory Higgins o Pete Mickeal.

Myles Cale quiere ser clave en el Barça Basket

El alero estadounidense Myles Cale, nacido en Middletown (Delaware), ha creado buenas sensaciones en sus primeras apariciones con el Barça Basket y apunta a ser uno de los nombres a seguir esta temporada. Capaz de alternar las posiciones de ‘tres’ y ‘dos’, su perfil encaja a la perfección en el esquema que empieza a construir Joan Peñarroya. Con una notable capacidad defensiva, intensidad constante y un alto grado de compromiso táctico, Cale no parte como la estrella mediática del proyecto azulgrana, pero podría acabar siendo uno de los fichajes más valiosos del verano, incluso en clave Euroliga, por su impacto en el juego colectivo.

En el duelo ante MoraBanc Andorra de Lliga Catalana, Cale fue, junto a Punter y Norris, los jugadores más utilizados por el técnico del Barça, además del segundo mejor valorado, autor de 8 puntos, capturando cuatro rebotes y repartiendo 5 asistencias. Cale se describe: “Si tuviera que definirme, diría que aporto mucha energía en la pista. Me considero un tirador, pero también un defensor sólido. Soy perseverante, generoso en el juego y siempre intento hacer esas pequeñas cosas que ayudan al equipo: desde capturar un rebote ofensivo hasta forzar una pérdida del rival. Trato de estar siempre en el lugar adecuado y cumplir con lo que el entrenador me pida”.

Con su versatilidad como carta de presentación, Myles Cale apunta a convertirse en un auténtico comodín exterior para el Barça esta temporada. Su capacidad para adaptarse a distintos roles podría ser clave junto a perfiles como Laprovittola o Kevin Punter. Procedente del Trento y con formación en Seton Hall (2017–2022), Cale llega con el objetivo de dejar huella en su debut en la Euroliga, aportando desde la defensa a un sistema azulgrana que buscará consolidarse a medida que avance la competición.

Five new faces, one Barça spirit. pic.twitter.com/Go4svbhA8F — Barça Basket (@FCBbasket) September 16, 2025

“Aspiro a ganar muchos partidos y algún título”

“Sé que vestir la camiseta del Barça te obliga a tener las expectativas más altas posibles, es un club ganador. Así que eso es a lo que aspiro, a ganar muchos partidos y algún título, el que sea“, explicaba el jugador estadounidense durante el acto de presentación de los nuevos fichajes del Barça Basket.

Joan Peñarroya tiene clara la función de Cale en el sistema y pide agresividad y presión a la hora de defender. “Sabe que puedo correr y me pide que coja rebotes y cruce rápido la pista“, añade Myles Cale, además de “que siempre esté preparado para lanzar. Tenemos a Kevin Punter y Will Clyburn, que acapararán mucha atención de los rivales, así que me va a tocar estar alerta por si me llega el balón”.











