Baskonia ha comenzado la temporada con seis derrotas en siete partidos entre Euroliga y ACB, y el conjunto vitoriano atraviesa una pequeña crisis, con varias dudas sobre el proyecto de Galbiati. A esta mala dinámica se suman lesiones importantes, como la de Trent Forrest, que han obligado al club a acudir al mercado de fichajes para incorporar a un temporero: un base estadounidense con experiencia en la NBA.

Baskonia se refuerza con el temporero Kobi Simmons

Baskonia ha reforzado su plantilla con la incorporación de Kobi Simmons, quien llega procedente de los Zhejiang Golden Bulls de la liga china. El base estadounidense de 28 años, que llega al conjunto vitoriano por la lesión de Trent Forrest, ha firmado un contrato inicial de dos meses, con opción de extensión hasta final de temporada.

Formado en la Universidad de Arizona, Simmons debutó en la NBA en 2017 con los Memphis Grizzlies y desde entonces ha combinado su carrera entre la NBA, la G-League y ligas exóticas como la china, acumulando paso por franquicias como Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets o Toronto Raptors. En su última temporada en la CBA promedió 15,4 puntos, 5,1 asistencias y 3,4 rebotes por partido.

El fugaz paso de Kobi Simmons por equipo Euroliga y un interés ACB

Kobi Simmons, que llega libre a Baskonia, aterriza en el Buesa Arena después de tener una breve experiencia en el baloncesto europeo. En septiembre, el Maccabi lo incorporó para la pretemporada tras la lesión de Daryl Macon, con la posibilidad de quedarse toda la temporada si convencía a Oded Kattash. Sin embargo, su etapa en Tel Aviv duró apenas un mes y se marchó sin disputar encuentros oficiales.

En el año 2022, Simmons estuvo cerca de firmar por el Coviran Granada de Pablo Pin en ACB, pero finalmente regresó a Estados Unidos. En el equipo de Galbiati, el base americano se espera que cumpla un rol similar al de otros temporeros que pasaron por el Buesa Arena, siendo un apoyo más en la rotación en la dirección del equipo.

Plantilla Baskonia 2025-26

Bases: Markquis Nowell, Rafa Villar, Trent Forrest, Kobi Simmons

Escoltas: Markus Howard, Hamidou Diallo, Matteo Spagnolo

Aleros: Rodions Kurucs, Timothé Luwawu-Cabarrot

Ala-pívots: Tadas Sedekerskis, Clément Frisch

Pívots: Mamadi Diakite, Khalifa Diop, Luka Samanic