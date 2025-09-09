La pretemporada de Valencia Basket ya ha arrancado y lo ha hecho con derrota. El primer encuentro preparatorio del equipo de Pedro Martínez ha sido contra todo un acérrimo rival de ACB, UCAM Murcia. El partido dejó victoria local y los de Sito Alonso se llevaron el Trofeo Región de Murcia Costa Cálida. Eso sí, los taronjas aún tienen mucho margen de mejora en los próximos choques.

Los partidos de pretemporada de Valencia Basket 2025-2026

El partido entre UCAM Murcia y Valencia Basket se disputó sin la participación de los integrantes valencianistas de la Selección Española, recientemente eliminada. Sin embargo, en los próximos días se irán incorporando y se sumarán a la normal dinámica del grupo para disputar los próximos choque de preparación.

Los valencianos, a diferencia de otras pretemporadas más internacionales, han decidido apostar por medirse a combinados de ACB para preparar, en primer lugar, la Supercopa y, posteriormente, el arranque de Liga Endesa y Euroliga. Tras disputar el torneo regional contra UCAM Murcia, se medirán a Casademont Zaragoza, Baskonia y Río Breogán o Real Madrid, en función de que equipo alcance la final del X Torneo EncestaRías.

10 de septiembre, 19:00, VS Casademont Zaragoza

19 de septiembre, 18:45, VS Baskonia

20 de septiembre, sin hora confirmada, VS Breogán/Real Madrid

⁠¿Dónde ver los amistosos del Valencia de baloncesto?

El primer amistoso de esta fase de preparación del Valencia Basket no se pudo seguir por televisión. Eso sí, la entrada al pabellón fue totalmente gratuita. Por el momento, tanto para el duelo que les medirá a Casademont Zaragoza, como para los dos encuentros del X Torneo EncestaRías, la TV está por confirmar. Ni desde fuentes del propio torneo, ni de los propios equipos se ha especificado el canal que lo emitirá por el momento.

Plantilla del Valencia Basket 2025-2026

0 Brancou Badio

1 Kameron Taylor

2 Josep Puerto

3 Nate Reuvers

4 Jaime Pradilla

5 Sergio De Larrea

6 Xabi López-Arostegui

7 Yankuba Sima

8 Jean Montero

10 Omari Moore

12 Neal Sako

13 Darius Thompson

22 Ethan Happ

24Matt Costello

32 Isaac Nogués

77 Nate Sestina