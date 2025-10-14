El Valencia Basket afrontará su partido de la cuarta jornada de la Euroliga frente al Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena, después de haber iniciado la temporada con buenas sensaciones y con un balance positivo de 2-1 en la competición europea. El encuentro, previsto para este miércoles 15 de octubre a las 20:30 horas, se jugará a puerta cerrada para evitar altercados y tendrá el aliciente del regreso de Chris Jones a la que fue su casa durante tres años.

El inicio de Chris Jones en Hapoel Tel Aviv tras Valencia Basket

Chris Jones ha comenzado una nueva etapa en su carrera tras fichar por el Hapoel Tel Aviv este verano, dejando atrás su etapa en el Valencia Basket, donde fue uno de los grandes referentes del equipo durante las últimas tres temporadas. El base estadounidense con pasaporte armenio es uno de los puntales del conjunto israelí, aunque cuenta con grandes jugadores como Vasilije Micic, Elijah Bryant o Motley, entre otros.

Ya en sus primeros partidos con el Hapoel, Jones ha empezado a mostrar su calidad en la liga israelí y en la Euroliga, aportando dirección y experiencia al ambicioso proyecto dirigido por Dimitrios Itoudis. Frente al Barça Basket sumó 12 puntos y 3 asistencias en 22 minutos, mientras que ante el Anadolu Efes aportó 9 puntos y 1 robo en 19 minutos de juego. En el duelo ante el Maccabi Tel Aviv volvió a ser importante con 12 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Los peligros y debilidades de Hapoel Tel Aviv ante Valencia Basket

El enfrentamiento entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv llega con cuentas pendientes tras los intensos duelos de la pasada temporada, especialmente en la eliminatoria de semifinales de Eurocup, donde los de Israel lograron el pase a la final. En cuanto a fortalezas que ha de vigilar el conjunto valenciano, los de Pedro Martínez tendrán el reto de mantener la concentración atrás y controlar el rebote defensivo ante un rival que castiga cada segunda oportunidad.

Hapoel Tel Aviv llega con la motivación de seguir consolidándose entre los equipos más competitivos de la Euroliga en este inicio y con un balance de 2-1, que les coloca en la parte alta de la tabla. Su punto fuerte está en el juego coral y la amenaza exterior, con tiradores capaces de abrir la defensa rival y bases de experiencia con capacidad de generar juego o penetrar defensas, como Vasilije Micic que es la estrella.

Sin embargo, el conjunto israelí sigue mostrando ciertas debilidades en el control del rebote y en la defensa interior, aspectos que podrían ser determinantes si los interiores de Valencia Basket saben estar centrados y fuertes en sus tareas defensivas.

El partido Euroliga más polémico entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv

Finalmente y tras días de mucha incertidumbre, el Valencia Basket disputará su partido de Euroliga contra Hapoel Tel Aviv a puerta cerrada, priorizando la seguridad de aficionados y trabajadores. Aunque el club exploró todas las opciones para que sus abonados pudieran asistir, finalmente decidió restringir el acceso al público, siguiendo recomendaciones de las autoridades y sumándose a medidas similares tomadas por otros equipos españoles en encuentros recientes contra rivales israelíes.