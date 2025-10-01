La ACB 2025/26 echa a rodar con la primera jornada de la liga regular y con muchos clubes con proyectos ambiciosos tanto en el presente como en el futuro. Las direcciones deportivas han trabajado durante el verano para confeccionar las mejores plantillas posibles con tal de lograr los objetivos marcados por las respectivas directivas. Los equipos cuentan con jugadores de talla mundial, convirtiendo esta competición en una de las mejores del mundo, seguida de la NBA.

Los mejores jugadores de Liga Endesa de baloncesto

Todos los equipos cuentan con jugadores de alta calidad, pero hay clubes que destacan por encima del resto que son los que aspiran al título. En las últimas campañas, Baskonia, Valencia Basket y Unicaja se han acercado a Real Madrid y Barça Basket, y en estos momentos se podría decir que estos cinco conjuntos son los que podrían pelear por la gloria esta temporada.

En cuanto a sus plantillas, hay jugadores que caben destacar por encima del resto, y que ya han hecho méritos durante el curso anterior para situarlos entre los mejores de toda la competición:

Kevin Punter: El estadounidense firmó una temporada sobresaliente con el Barça Basket, convirtiéndose en una de las piezas clave del equipo. Lideró las estadísticas de ACB con una valoración de 24,3 puntos por partido y también fue el máximo anotador del campeonato en los playoffs, promediando 23,3 puntos.

El estadounidense firmó una temporada sobresaliente con el Barça Basket, convirtiéndose en una de las piezas clave del equipo. Lideró las estadísticas de ACB con una valoración de 24,3 puntos por partido y también fue el máximo anotador del campeonato en los playoffs, promediando 23,3 puntos. Facundo Campazzo: El base argentino, que sigue siendo una de las estrellas del Real Madrid, fue de los más destacados el curso anterior en ACB, promediando 10,5 puntos, 4,8 asistencias y 2,2 rebotes por partido. Además, se mantuvo entre los mejores de la competición en recuperación de balón y más/menos (+7,7).

Jean Montero: En su primera temporada como ‘taronja’, el dominicano tuvo un rendimiento espectacular en ACB, promediando 18,6 de valoración y 15,7 puntos por partido, situándose en el Top5 de la competición en valoración, asistencias, anotación y Más/Menos. Además, a sus 21 años se coronó por tercera vez como Mejor Joven de la ACB y estuvo muy cerca de ser considerado MVP de la temporada.

En su primera temporada como ‘taronja’, el dominicano tuvo un rendimiento espectacular en ACB, promediando 18,6 de valoración y 15,7 puntos por partido, situándose en el Top5 de la competición en valoración, asistencias, anotación y Más/Menos. Además, a sus 21 años se coronó por tercera vez como Mejor Joven de la ACB y estuvo muy cerca de ser considerado MVP de la temporada. Markus Howard: A pesar de no haber sido un año bueno, Markus Howard sigue siendo una de las estrellas de la competición. La campaña pasada acabó promediando 15,3 puntos, 1,8 asistencias y 1,3 rebotes por partido, destacando en una de sus especialidades que es la línea de tres, siendo el líder con 3,2 triples por encuentro.

A pesar de no haber sido un año bueno, Markus Howard sigue siendo una de las estrellas de la competición. La campaña pasada acabó promediando 15,3 puntos, 1,8 asistencias y 1,3 rebotes por partido, destacando en una de sus especialidades que es la línea de tres, siendo el líder con 3,2 triples por encuentro. Tyson Pérez: El hispano-dominicano brilló en su primera temporada con Unicaja Málaga, siendo clave en la Copa del Rey, la BCL y los Playoff de la Liga Endesa, promediando 7,4 puntos, 4,8 rebotes y 9,9 de valoración, lo que le valió la renovación este verano hasta 2029 como pieza fundamental del equipo.

Ante Tomic: El ex de Barça Basket y Real Madrid es la estrella del Joventut Badalona y sigue siendo diferencial en ACB. El interior firmó una temporada sobresaliente con la Penya, promediando 14,5 puntos, 7 rebotes y 2,7 asistencias por partido, liderando la valoración de la Liga Endesa con 20,9 por encuentro.

Candidatos a sorpresa de baloncesto ACB

Aparte de estas estrellas ACB, que todavía quedan muchas más por comentar en el resto de equipo, hay otros jugadores que se postulan como sorpresa o revelación y que llegan al campeonato después de hacer temporadas de nota en otros equipos. En esta clasificación suelen estar presentes fichajes que se han llevado a cabo en los anteriores meses de mercado.

Omari Moore: Se ha convertido en una de las grandes noticias de la pretemporada del Valencia Basket gracias a su espectacular debut en la Supercopa Endesa. El base californiano lideró al equipo en la semifinal ante el Unicaja con 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 26 de valoración, firmando una de las mejores actuaciones de debut en la historia del torneo.

Chris Duarte: Ha sido uno de los focos de atención en la pretemporada para los cajistas, considerándolo como uno de los fichajes ACB del verano. A pesar de la derrota de Unicaja ante Valencia Basket en la semifinal de la Supercopa Endesa, el alero dominicano sumó 13 puntos en un partido muy igualado, demostrando su capacidad anotadora.

Ha sido uno de los focos de atención en la pretemporada para los cajistas, considerándolo como uno de los fichajes ACB del verano. A pesar de la derrota de Unicaja ante Valencia Basket en la semifinal de la Supercopa Endesa, el alero dominicano sumó 13 puntos en un partido muy igualado, demostrando su capacidad anotadora. Will Clyburn: Will Clyburn ha comenzado su etapa en el Barça Basket dejando claro que, aunque su adaptación estaba más que esperada, su rendimiento le va a situar en uno de los pilares de este equipo. En el estreno del equipo en la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, Clyburn fue lo poco rescatable de un partido complicado, sumando 23 puntos y 7 rebotes.

Will Clyburn ha comenzado su etapa en el Barça Basket dejando claro que, aunque su adaptación estaba más que esperada, su rendimiento le va a situar en uno de los pilares de este equipo. En el estreno del equipo en la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, Clyburn fue lo poco rescatable de un partido complicado, sumando 23 puntos y 7 rebotes. Hamidou Diallo: Ha empezado su etapa en Baskonia dejando claras sensaciones de líder. En el debut del equipo en la Euroliga frente al Olympiacos, el escolta mostró su capacidad para influir en ambos lados de la pista, firmando 15 puntos y 5 rebotes en 20 minutos.

Otros jugadores a tener en cuenta en ACB