La ACB arranca la temporada 2025/26 con numerosos fichajes que prometen cambiar la dinámica de varios equipos. Jugadores como Trey Lyles, Will Clyburn, Matt Thomas, Hamidou Diallo o Izan Almansa, entre otros muchos, debutarán con sus nuevos clubes, aportando sus virtudes para elevar el nivel de las plantillas. Con muchos refuerzos durante el verano, la mejor competición europea de clubes, otro año más, se espera vibrante desde la primera jornada de fase regular hasta los playoffs por el título.

Los mejores fichajes que debutan en Liga Endesa de baloncesto

Todos los equipos de ACB han hecho movimientos en base a fichajes, pero los clubes Euroliga son los que han firmado jugadores de un perfil más alto debido a los presupuestos que manejan. Estos podrían ser los fichajes que más destaquen a lo largo de la temporada:

Trey Lyles (Real Madrid): El Real Madrid ha incorporado a Trey Lyles, ala-pívot con experiencia NBA, que aporta tiro exterior y versatilidad ofensiva. Su llegada refuerza la rotación interior y suma profundidad a un equipo que busca mantenerse dominante en ACB y Euroliga.

Will Clyburn (Barça Basket): El Barça Basket ha reforzado su plantilla con Will Clyburn, alero estadounidense de amplia experiencia europea y MVP de la Final Four de la Euroliga 2019. Su llegada aporta anotación y calidad ofensiva dentro de la cancha, convirtiéndolo en una pieza clave que ya ha demostrado en sus primeras semanas su buen hacer.

Omari Moore (Valencia Basket): Valencia Basket ha hecho uno de los fichajes del verano con Omari Moore, combo estadounidense de 24 años procedente de Darüşşafaka. En sus primeros encuentros, Moore ha mostrado capacidad para generar, anotar y asistir, teniendo impacto también en defensa. El americano se ha consolidado como una de las referencias exteriores para Pedro Martínez.

Hamidou Diallo (Baskonia): Durante la pretemporada, Hamidou Diallo se ha convertido en uno de los fichajes más llamativos del Baskonia. El alero neoyorquino, formado en Kentucky y con experiencia en la NBA, aporta energía y dinamismo en transición, convirtiéndose en un jugador capaz de levantar al público con sus carreras y mates espectaculares. Su impacto ofensivo y defensivo en los primeros partidos ha sido notable, dejando claro que puede ser un referente para el equipo de Galbiati y un candidato a destacar en la Euroliga y la Liga ACB.

Otros fichajes que hay que vigilar en Liga Endesa de baloncesto

Matt Thomas (Covirán Granada): Matt Thomas se ha consolidado como uno de los refuerzos más destacados del Coviran Granada. El escolta estadounidense, con experiencia en la NBA y la Euroliga, aporta un tiro exterior letal, convirtiéndose en un peligro constante desde la línea de tres.

Isaiah Wong (Gran Canaria): Isaiah Wong ha irrumpido con fuerza en el Gran Canaria, demostrando su capacidad anotadora y su visión de juego desde los primeros partidos de pretemporada. El escolta estadounidense ha promediado más de 15 puntos por encuentro, destacando en tiros exteriores, penetraciones y decisiones clave en los momentos finales.

Devin Robinson (Casademont Zaragoza): Devin Robinson se ha convertido en la pieza física y ofensiva que necesitaba el Casademont Zaragoza. El ala-pívot estadounidense ha brillado en pretemporada, promediando 14,2 puntos y destacando tanto por su capacidad atlética como por su experiencia en la ACB tras sus dos temporadas en Baxi Manresa.