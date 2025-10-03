La temporada pasada del Real Madrid Baloncesto no cumplió con las expectativas que el equipo había generado. Los fichajes no acabaron de rendir y el equipo tuvo bajas importantes durante muchas fases del campeonato. Los madridistas se las tuvieron que ver sin piezas como Dzanan Musa o Gaby Deck durante numerosas semanas en momentos diversos del curso. El verano sacudió el avispero y ya hay nuevos líderes en el cuadro de Sergio Scariolo.

El mercado de fichajes del Real Madrid acaba eclipsado

La gran preocupación del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes era cubrir las posiciones de alero y ala-pívot. Mario Hezonja había sido, casi, el único cuatro del equipo el pasado curso, ya que Garuba no convencía ahí, Gaby Deck tuvo problemas físicos y Ndiaye no acaba de contar para Chus. Por eso, el verano hizo aterrizar en la capital de España piezas como Chuma Okeke, Trey Lyles o Izan Almansa.

Izan Almansa fue enviado al U22, mientras que Chuma Okeke y Trey Lyles enamoraron al aficionado en pretemporada. El nivel de ambos en la fase preparatoria ilusionaba a un aficionado del Real Madrid Baloncesto que parecía que ya poco podía esperar de Gaby Deck. Si bien el estado del argentino después de varios mazazos sobre su salud era una quimera, ‘el tortuga’ ha levantado la mano y pone en jaque a las nuevas incorporaciones.

El Real Madrid se mete en un ‘lío’ con el nivel de Gaby Deck

Tanto Gaby Deck, como Trey Lyles y Chuma Okeke son extracomunitarios, por lo que uno tendrá que ser descartado en ACB en cada jornada. Pocos podían esperar que la situación generara tanto revuelo, porque seguramente nadie imaginaba este arranque del jugador argentino. Si en la Supercopa ya dio muestras de estar en plenitud, en el duelo del Real Madrid Baloncesto frente a todo un Olympiacos, acabó de esfumar las últimas dudas.

Gaby Deck dejó en la victoria del Real Madrid Baloncesto frente a uno de los gigantes europeos, como es Olympiacos, una performance impecable. ‘El tortuga’ jugó 20 minutos, anotó 13 puntos, capturó 6 rebotes, tuvo un +/- de +8 con él en pista y acumuló 17 de valoración, solo superado por un pletórico Maio Hezonja. Más allá de los números, la explosividad, la fuerza y la intensidad que mostró en cancha fueron síntomas del nivel físico que ha recuperado. Sin duda puede ser el gran ‘fichaje’ del equipo para esta campaña.