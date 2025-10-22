El Estrella Roja llega en plena racha antes de recibir al Baskonia, que atraviesa un momento delicado tanto en ACB como en Euroliga, donde va colista en la clasificación. Los de Galbiati, que esperan darle la vuelta a la crisis que atraviesan, deberán tener en cuenta los puntos fuertes del cuadro serbio y sus mejores jugadores, que precisamente uno de los referentes es un exbaskonista.

El momento de Chima Moneke amenaza a Baskonia en Euroliga

Chima Moneke llega al próximo compromiso ante Baskonia tras mostrar un gran nivel en los últimos partidos con la camiseta del Estrella Roja. El nigeriano ha sido clave en victorias destacadas en la competición europea, sobre todo en el triunfo histórico en Estambul frente al vigente campeón Fenerbahce, donde firmó 20 puntos, 12 rebotes y varias acciones decisivas en los minutos finales.

En la Liga Adriática, Moneke también brilló en la última victoria ante Irilija por 101-87, aportando 21 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Con la llegada de Sasa Obradovic al banquillo, el ex de Baskonia ha tenido un repunte en su rendimiento y confianza, mostrando que puede ser una de las referencias en una plantilla repleta de buenos jugadores como la del Estrella Roja.

De hecho, el nigeriano ha mejorado sus estadísticas en la Euroliga respecto a la temporada anterior con Baskonia. Con Estrella Roja promedia 14,4 puntos y 7 rebotes por partido, aumentando su efectividad en tiros de campo al 56,1% y en triples al 33,3%, superando sus números con el conjunto baskonista, donde registraba 14 puntos y 6,1 rebotes con un 49,5% de acierto en tiros de campo.

La complicada salida de Chima Moneke de Baskonia

Chima Moneke cerró su etapa en Baskonia con una sensación agridulce y con división de opiniones. Llegó al Buesa Arena generando gran ilusión tras su paso por BAXI Manresa, llegando a hacer buenos números con la camiseta baskonista y destacando su conexión con la grada. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa cercanía con la afición se convirtió en críticas y tensión.

En una entrevista que realizó este verano cuando fichó por Estrella Roja, el ala-pívot reconoció que la presión y los insultos afectaron a su rendimiento: “Afectó en mi juego desde febrero hasta final de temporada. No era el mismo Chima, estaba triste todos los días y odiaba entrenar y jugar partidos en Baskonia”. Pese a su aportación en la pista, siendo uno de los referentes del equipo en los últimos años, la relación con la afición y ciertos sectores del vestuario se deterioró.

¿Cuándo y dónde ver el Estrella Roja vs Baskonia de Euroliga’

El Baskonia volverá a cruzar caminos con el Estrella Roja este jueves 23 de octubre en Belgrado a las 21:00 horas. El partido, que corresponde a la jornada 6 de la Euroliga, se podrá ver por el canal M+ Deportes 3 (65), de la plataforma Movistar Plus.