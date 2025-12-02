El mercado de fichajes ACB parece estar volviéndose loco en las últimas horas. La rescisión de Ethan Happ, los rumores de adiós de Hamidou Diallo o el adiós de Sergi García en San Pablo Burgos han marcado la actualidad de las últimas horas en Liga Endesa. En este caso, los de Bruno Savignani, por partida doble.

San Pablo Burgos se refuerza con un Euroliga con muchas dudas

La rescisión de contrato de Ethan Happ parecía que sería la antesala de su firma por San Pablo Burgos. Los rumores de su llegada eran cada vez más sonados y, finalmente, acabaron cumpliéndose los presagios. La llegada de un interior de Valencia Basket a un equipo de zona baja de la tabla supone un salto de calidad en muchos sentidos, pero también hay otras aristas en el asunto.

PROTAGONISTAS | Ethan Happ, un refuerzo de nivel para el juego interior



➡️ El pívot estadounidense, con pasaporte macedonio, se incorpora al Recoletas Salud San Pablo Burgos para la temporada de @ACBCOM



La situación que ha venido viviendo Ethan Happ en el Valencia Basket ha sido realmente atípica. Su encaje fue malo desde el minuto uno. A pesar de haber brillado en Gran Canaria, nunca llegó a hacerse a los esquemas de Pedro Martínez. Además, las certezas sobre su estado físico son importantes. El nuevo jugador de San Pablo Burgos estaba totalmente fuera de la dinámica. Por ello, es difícil saber hasta qué punto sus problemas físicos eran más o manos graves y si su rendimiento actual es el que un día mostró.

Las dudas con el encaje de Ethan Happ en el libreto de Bruno Savignani

Muchos achacaron la mala dinámica de Ethan Happ en Valencia Basket al estilo de Pedro Martínez. El interior parecía no estar llamado a brillar en un cuadro que juega a tan pocos segundos y que da tanta importancia a la transición. En Gran Canaria, el ritmo era totalmente opuesto y, ahí, brilló como un jugador fiable y con buena lectura de juego. En este sentido, la gran duda es su adaptación a un San Pablo Burgos que también lleva la velocidad de juego por bandera.

Chus vio esto el sábado y dijo, ven pa’cá chaval



San Pablo Burgos es el equipo de toda la ACB que más posesiones juega, tanto en total, como por 40 minutos. Bruno Savignani tiene claro que el ritmo es innegociable y ha llevado al combinado a la élite de la Liga Endesa en ese aspecto y eso que cuadros como Manresa, Valencia o Zaragoza destacan en ello. Por ese motivo, algunos dudan del encaje de Ethan Happ. Eso sí, los burgaleses tienen grandes deficiencias que podría solventar.

El pívot de Macedonia podría acercar a los burgaleses al nivel de la liga en apartados en los que son farolillo rojo. El fichaje sumará mucha presencia en rebote ofensivo y defensivo, así como en generación de juego media pista, que son algunas de las asignaturas pendientes del equipo. Además, con Bruno Savignani en el alambre, un posible cambio de técnico y de estilo podrían voltear la situación.