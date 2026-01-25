Muchas de las miradas sobre el futuro del puesto de cinco en España apuntan a Aday Mara, especialmente tras su notable temporada en Michigan. Pero a 382 kilómetros de allí, otro prospect español empieza a reclamar atención en la NCAA, dejando destellos muy prometedores dentro del sistema de Chris Holtmann y apuntando a convertirse en un nombre a seguir de cerca.

Fabián Flores destaca en NCAA como parte de la rotación en de DePaul

El pívot natural de Alcantarilla, formado en UCAM Murcia, decidió el pasado mes de septiembre dar el salto al baloncesto universitario y comprometerse con los Blue Demons de DePaul, con sede en Chicago, creando jugadores importantes en el pasado como Mark Aguirre, George Mikan, Paul Reed o Quentin Richardson. Una decisión inesperada, pero meditada: Flores entendía que necesitaba asumir ese reto para seguir impulsando su desarrollo.

FLORES REJECTION.



3:47 2H | DePaul 60, Seton Hall 46 pic.twitter.com/VNw3MNPDu5 — DePaul Basketball (@DePaulHoops) January 24, 2026

Con el paso de las semanas ha participado en 16 encuentros —lastrado por algunos problemas físicos—, firmando medias de 3,4 puntos y 3,4 rebotes en 12 minutos por partido. Sin embargo, ya en plena competición de la Big East, Fabián Flores ha incrementado su impacto, culminando su progresión con una actuación destacada en el último duelo: 4 puntos y 4 rebotes en 21 minutos en el Wintrust Arena, en la victoria por 67-60 frente a Seton Hall.

Desde que en noviembre recibió una exención inesperada que le habilitó para competir de inmediato, el pívot de 7 pies y 2 pulgadas se ha asentado como una pieza recurrente en la rotación de DePaul, aportando minutos de calidad desde el banquillo. En el plano colectivo, el conjunto de Chicago presenta actualmente un balance de 12-8, lejos de los registros que marcan el ritmo en la Big East, con los Huskies de UConn —líder de la conferencia—, St. John’s y Creighton al frente.

Flores gets it done inside 😤



14:18 1H | DePaul 11, Xavier 4 pic.twitter.com/xNVgwH3nig — DePaul Basketball (@DePaulHoops) January 3, 2026

¿Futuro líder de DePaul?

De cara a la próxima temporada, todo apunta a que Fabián Flores dará un paso adelante y se consolidará como una pieza importante en la rotación del programa de Chicago, ausente del March Madness desde 2004. A ello se suma el potencial que puede ofrecer su juego interior junto al también español, con Khaman Maker e Isaiah Medina todavía con varios años de elegibilidad por delante. La gran incógnita pasa ahora por saber si alguno de ellos optará por entrar en el Transfer Portal en busca de un nuevo destino dentro de la NCAA.

Próximos partidos de Fabián Flores en NCAA