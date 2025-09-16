Con la temporada oficial universitaria de la NCAA a la vuelta de la esquina, prevista para noviembre, los programas ya ultiman detalles para el arranque oficial. Este curso se perfila como el de mayor presencia de jugadores españoles en tierras estadounidenses, y en este contexto, una nueva joya del baloncesto nacional toma la decisión de cruzar el charco. En pleno mes de septiembre, un prometedor talento abandona UCAM Murcia para afrontar nuevos retos y seguir su desarrollo en la NCAA.

Fabián Flores abandona UCAM Murcia y se decide por NCAA

Con la conclusión de la temporada 2024-25, se anticipaba que Fabián Flores pondría rumbo a Estados Unidos, descartando así seguir en la Liga Endesa bajo las órdenes de Sito Alonso o liderar el equipo universitario en la nueva Liga U. Finalmente, el pívot de Alcantarilla ha confirmado su fichaje por los Blue Demons de DePaul, un programa de la Big East de NCAA dirigido por Chris Holtmann, según confirman sus agentes Marius Rutkauskas y Rafa Bethencourt.

Fabián Flores hizo su debut en la Liga Endesa el 3 de febrero de 2024, pero poco después fue cedido a La Salud Archena de Segunda FEB, donde dejó una destacada actuación con un promedio de 6 puntos y 5.3 rebotes en 30 partidos. Ahora, a sus 20 años y 2,17 metros de altura, se une a la creciente legión de talentos españoles que cruzan el Atlántico hacia la NCAA. Su llegada a la liga estadounidense se produce tras ser uno de los referentes del equipo U20 en el pasado Eurobasket.

DePaul, ubicada en Chicago, no ha vuelto a pisar el March Madness desde 2004, y tras años de lucha en la Big East, sigue en busca de romper esa larga sequía de ausencias en el gran baile de marzo. Su temporada arranca el 19 de octubre en el Wintrust Arena, con un enfrentamiento ante Loyola Chicago. En un roster renovado, Flores tendrá la oportunidad de jugar junto a prometedores prospects internacionales como Amsal Delalic, Théo Pierre-Justin y Khaman Maker.