El jugador malagueño apostó fuerte al final de la temporada pasada, ya que entró en el Transfer Portal y cambió los Colonials de Robert Morris por Iowa, una universidad con pedigrí y pasado reciente marcado por una figura como Caitlin Clark. Dio el salto a la exigente Big Ten para compartir vestuario con referentes como el base senior Bennett Stirtz y ponerse a las órdenes de Jan Jensen.

Dos objetivos claros de Folgueiras

Con el paso de los meses, Folgueiras se ha asentado en la rotación, aunque solo ha sido titular en una ocasión dentro de un roster altamente competitivo. Ahora, con la NCAA en su punto más caliente, el internacional español encara el tramo decisivo del curso con dos metas muy claras… y una decisión que puede marcar su futuro inmediato.

Folgueiras promedia 8.6 puntos, 3.8 rebotes y 2.2 asistencias por partido en su tercera temporada de NCAA, destacando recientemente ante Ohio State con una actuación estelar: 20 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en solo 25 minutos sobre la cancha.

El primer gran objetivo del internacional español —y de Iowa— es asegurar un billete para el March Madness, torneo que Folgueiras ya disputó el año pasado con RMU. Actualmente, los Hawkeyes se sitúan octavos en la Big Ten con un récord de 20-9, pendientes de los últimos enfrentamientos ante la Michigan de Aday Mara, ya campeona de la conferencia, antes de cerrar la temporada regular contra Nebraska.

Se espera que la Big Ten envíe a varias universidades al March Madness, y Iowa buscará repetir el “gran baile” tras sus exitosos últimos cinco años. Mientras tanto, Folgueiras intentará generar actuaciones como las que firmó ante Ohio State o Wisconsin, superando siempre los 20 minutos en cancha y destacando desde el banquillo. Sus actuaciones le han convertido en uno de los mejores “sextos hombres” de toda la NCAA, dejando sensaciones muy positivas cada vez que pisa la pista.

¿Seguir en Iowa, salir al Transfer Portal o Draft NBA?

Esa será la gran encrucijada para Álvaro Folgueiras una vez concluya la temporada oficial con Iowa. El malagueño, en Estados Unidos desde 2022 tras llegar a la DME Academy, se enfrenta a varias opciones: disputar su última campaña en Iowa y convertirse en la estrella del programa, o entrar al Transfer Portal para buscar un nuevo equipo donde brillar y proyectar su nombre como candidato al NBA Draft 2027. Otra alternativa es declarar directamente para el Draft 2026, con posibilidades de ser seleccionado en segunda ronda.