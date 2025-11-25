El Real Madrid Baloncesto parece no acabar de encontrarse esta temporada. Especialmente compleja está siendo su campaña en Euroliga. Los de Sergio Scariolo se han dejado victorias que han puesto de bruces a su afición. En este sentido, el cuadro blanco trata de carburar, pero lo que tendrá en frente en la jornada 14 de Euroleague no se lo pondrá fácil. Un roster con Vasilije Micic, Jonathan Motley o Elijah Bryant amenaza a los madridistas.

Un pasado NBA, diversas polémicas personales y objeto de deseo del Real Madrid Baloncesto, así es una de las estrellas de Hapoel

El roster en general de Hapoel de Tel Aviv tiene baloncesto de sobra para batir a cualquier rival Euroliga, incluido el Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, y sin ser tampoco el mejor jugador de la plantilla, hay una pieza que podría ser especialmente dañina para los intereses del Real Madrid Baloncesto. En este sentido, Jonathan Motley, que además sonó como futurible madridista en el pasado, reúne varias características que vienen castigando a los de Sergio Scariolo en Euroliga.

Jonathan Motley es un jugador que ha estado involucrado en diferentes polémicas en su carrera. En septiembre, de hecho, fue detenido por infringir las leyes de tráfico. Además, no es el único problema con la justicia en su historial. La vida de este díscolo jugador, seguramente, le haya distanciado del primer nivel, pero su talento es innegable. El Real Madrid de Baloncesto afronta todo un reto en el choque Euroliga y es que si un día quisieron ficharlo por su rol diferente a Tavares, a día de hoy, esa misma característica, podría golpear la zona blanca.

Un perfil que viene haciendo daño a Edy Tavares en la Euroliga de baloncesto

El curso de Janathan Motley en la Euroliga de baloncesto en Hapoel está siendo positivo. En este sentido, el duelo frente al Real Madrid Baloncesto podría hacerle frotarse las manos. Ya se ha visto como los pívots móviles y con buena continuación, como Kenneth Farid, son potro de tortura de Edy Tavares. El caboverdiano cada año sufre más en movilidad y si bien en el pasado los cincos tiradores eran su asignatura pendiente, ahora, también lo son los buenos continuadores.

No mercy at the rim 💫



What a dunk from Kenneth Faried 👀#RivalrySeries I @Paobcgr pic.twitter.com/Y00PDVNGFt — EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2025

Ya se acumulan varios partidos en los que los interiores del Real Madrid Baloncesto sufren para defender las situaciones de pick and roll. Edy Tavares está un punto por debajo de otros años, Garuba nunca fue un intimidador de aro y Alex Len por el momento está verde. En este sentido, la Euroliga no espera por nadie y Hapoel, con un baloncesto orquestado por un Vasilije Micic excelso en estas situaciones, podría ser un dolor de cabeza para Sergio Scariolo si acaba conectando con los Jonathan Motley, Dan Oturu, Bruno Caboclo…