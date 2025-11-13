La temporada 2025-26 avanza y las canteras continúan reforzando sus plantillas con jóvenes talentos, con la mirada puesta en los campeonatos autonómicos, el Campeonato de España y la ANGT en categoría junior. En este contexto, el Real Madrid incorpora a dos prometedores prospects a su proyecto de baloncesto formativo, buscando consolidar un equipo capaz de competir al más alto nivel.

Marco Bucero ya es jugador del Real Madrid

El jugador, capaz de actuar tanto en las posiciones de 3 como de 4, regresa a España para incorporarse al equipo cadete del Real Madrid, tras su etapa en Estados Unidos. Marco Bucero Castrejana, que jugó en el estado de Georgia, cuenta con experiencia en las categorías inferiores de España, destacando con grandes actuaciones en el equipo U14.

AJ Cheeseman (@100K_Buckets) caught up with 13 Year Old 2029 Marco Bucero from @PisgahBoysBBall after a big-time debut at HoopSeen Fall League.



6’5” F. New name to track out of 2029. pic.twitter.com/C7blJa9HSc — HoopSeen (@hoopseen) September 19, 2025

Marco Bucero podría convertirse en una de las grandes incorporaciones del baloncesto formativo del Real Madrid esta temporada. Su intensidad defensiva, inteligencia para leer el juego y sorprendente movilidad a pesar de sus 2 metros de altura serán clave tanto en el equipo cadete como en el junior. Con 14 años, aún debe pulir su juego ofensivo, pero ya se perfila como uno de los focos de atención de la cantera blanca.

Aterriza en el Real Madrid Serigne Mourtalla Sarr

El otro refuerzo para la cantera del Real Madrid es el senegalés Serigne Mourtalla Sarr, procedente de SEED Academy, la reconocida academia ubicada en Thies, Senegal. El joven, nacido en 2009, se incorpora al equipo junior, aunque también podría contar con minutos en el U22. Con 2,13 metros de altura y un notable potencial atlético, Sarr llega con la expectativa de causar un impacto significativo en ambas categorías, sumándose a una de las canteras más potentes del baloncesto mundial.