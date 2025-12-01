Valencia ha acogido la fase previa de la Minicopa Endesa con jóvenes talentos de las principales canteras de la ACB. Normalmente, aunque se está pendiente de todos los equipos, los clubes más poderosos llaman la atención con promesas que destacan desde bien pequeños. En el Real Madrid ha sobresalido un chico de 13 años que ha podido superar con creces marcajes de rivales de más de dos metros de altura.

Gael Gómez sorprende con el Real Madrid en la Minicopa Endesa

Gael Gómez ha sido una de las grandes revelaciones del Real Madrid en la fase previa de la Minicopa Endesa, celebrada en Valencia durante el pasado fin de semana. A sus 13 años y con 1,80 metros, el base, que llegó a la cantera madridista en 2022 procedente del Pintobasket, se convirtió en uno de los líderes del equipo, mostrando un gran manejo de balón y una visión de juego que le permitió dirigir los ataques de su equipo.

Enfrentándose a rivales de más de dos metros de estatura, Gael Gómez fue clave en las tres victorias del Real Madrid, promediando 16 puntos, 6,7 rebotes y 2,7 asistencias, con una valoración media de 22 créditos. Su acierto fue notable, con 68% en tiros de dos y 44% en triples, y demostró gran capacidad para dominar el juego a pesar de la desventaja física frente a jugadores más altos. Su rendimiento lo consolida como uno de los talentos más prometedores de la cantera blanca de cara a la fase final de la Minicopa.

Los equipos clasificados para la Minicopa Endesa, entre ellos el Real Madrid

La fase previa de la Minicopa Endesa Valencia 2026 ha definido a los ocho equipos que lucharán por el título del 18 al 22 de febrero: Barça Basket, Valencia Basket, Real Madrid, CB Canarias, Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Unicaja y Bàsquet Manresa. Durante el fin de semana de competición en Valencia, los madridistas destacaron por su contundencia, sellando su clasificación con victorias amplias ante Bàsquet Girona (72-22), UCAM Murcia Polymec (84-34) y Oteclima Granada (46-96).

El conjunto madridista lideró su grupo con claridad, combinando fuerza interior y talento en la base, y se presenta como uno de los favoritos del torneo. Junto a ellos, otros equipos como CB Canarias, Gran Canaria y Casademont Zaragoza aseguraron su plaza como primeros de grupo, mientras que Unicaja y Manresa obtuvieron su billete a través de las finales de repesca. El torneo se disputará paralelamente a la Copa del Rey en Valencia en febrero de 2026.

Plantilla Real Madrid fase previa Minicopa Endesa

Bases: Rodrigo García López, Gael Gómez Alonso, Jaime Amaya Malapote

Escoltas: Miguel Ángel Serrano Capdepón, Erik Simmons Lorenzo, Samuel Cabrera Díaz, Oscar Paniagua Bustamante

Aleros: Guillermo Corrales Tajuelo, Manuel Fernández Romero, Xavi Bolufer Sart, Álvaro Moncayo Álamo

Ala-pívots: Moussa Balla Traore, Samba Coulibaly

Pívot: Oumar Aziz