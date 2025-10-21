Los Los Angeles Lakers van a comenzar la temporada 2025-26 con algunos nuevos talentos en su plantilla, y tal como sucedió el año anterior, sería natural que la revelación fuera el rookie seleccionado en el Draft, Adou Thiero. Pero aún no lo hemos visto en acción, así que la gran apuesta recaerá en nombres ya conocidos.

Oportunidad de recomenzar en los Lakers

De las nuevas contrataciones durante la offseason, Deandre Ayton y Marcus Smart son los nombres que más necesitan demostrarse en la liga. Después de algunos años lejos de los focos, ambos ahora tendrán esta oportunidad, especialmente el pívot, que forma parte del quinteto titular y tiene solo 27 años.

Ayton fue la primera elección general en el Draft de 2018 y, en pocos años, consiguió llevar a los Phoenix Suns a las Finales de la NBA. Los problemas comenzaron cuando la franquicia se negó a ofrecerle una extensión máxima. El defensor, que juega bien en ambos lados de la cancha, quedó desmotivado y acabó siendo traspasado a unos Portland Trail Blazers en reconstrucción tras la salida de Damian Lillard.

Sin espacio para brillar, Ayton siguió desmotivado, y ciertamente, un equipo en reconstrucción no era donde una primera elección de Draft debería estar después de ya haber disputado las Finales de la NBA. Los Lakers, ahora, ofrecen la mejor oportunidad de su carrera; solo le corresponde a él aprovecharla.

¿Y Marcus Smart: qué pasará con él en estos Ángeles Lakers?

Por más que Smart también tenga esta voluntad de demostrar que aún puede ser el jugador que ganó el premio de Defensor del Año en 2022, está en un momento de la carrera muy diferente al de Ayton; no se trata de una cuestión de motivación. Marcus necesita retomar el ritmo de juego después de pasar dos años lidiando con lesiones: solo 54 partidos en dos temporadas enteras.

El defensor tendrá, sí, su oportunidad de volver a los focos, pero con un papel de menos protagonismo, al menos en este comienzo de temporada. A los 31 años, su principal preocupación, en este momento, es mantenerse sano.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.