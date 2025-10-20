Los Lakers cerraron su pretemporada de 2025 con una derrota por 117 a 116 ante los Sacramento Kings, pero el rendimiento ofensivo del equipo titular dejó una buena impresión. El técnico JJ Redick utilizó una formación con Luka Doncic, Gabe Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura y Deandre Ayton, y confirmó que este será el quinteto inicial en el estreno de la temporada regular, el próximo martes, contra los Golden State Warriors.

Vincent mantiene ritmo y consolida plaza en el quinteto inicial

Entre los titulares, quien más se destacó fue Gabe Vincent. El base brilló durante toda la pretemporada y cerró el último partido con 4 de 5 en los tiros de tres. En total, convirtió 15 de 27 triples (55,6%) en cinco partidos, un número que anima al cuerpo técnico y puede indicar una temporada más consistente en el perímetro.

Con LeBron James apartado hasta al menos mediados de noviembre debido a un dolor ciático, Vincent ha sido uno de los jugadores más importantes de la rotación. Su eficiencia ofensiva y capacidad de anotar en el perímetro lo transforman en pieza esencial junto a Luka Doncic y Deandre Ayton.

GABE VINCENT IS ON FIRE 🔥



He starts 5-5 from outside & has 18 PTS in just 5 minutes on ESPN 🤯 pic.twitter.com/YmbrFQkqco — NBA (@NBA) October 16, 2025

JJ Redick elogia el encaje y habla sobre ajustes

Tras el partido, Redick confirmó que el quinteto usado contra los Kings será el mismo del estreno, pero se aseguró de destacar que cambios pueden ocurrir según el transcurso de la temporada:

“No sé a quién voy a alinear por el resto del año, porque hay lesiones y muchas cosas que suceden a lo largo de una temporada”, dijo Redick a ESPN. “Tengo una buena idea de quién va a comenzar el Partido 1. Después de eso, vamos a evaluar. Pero creo que hay mucho tiro alrededor de Luka y Ayton, y Gabe es otro creador y defensor sólido. Encaja bien, pero vamos a evaluar cada enfrentamiento.”

El técnico también resaltó que el foco principal es construir un sistema con spacing eficiente y múltiples opciones de creación. La combinación de Doncic y Ayton debe centralizar las acciones ofensivas, mientras Reaves y Hachimura ofrecen versatilidad y equilibrio.

The first of many Luka Doncic lobs to Deandre Ayton 🙌 pic.twitter.com/AxQkOUQIdx — NBA Philippines (@NBA_Philippines) October 15, 2025

Próximos desafíos: Warriors y Timberwolves

Los Lakers tendrán una prueba de fuego ya en el estreno, enfrentando a Stephen Curry y los Golden State Warriors el próximo martes, a las 5h, en el Crypto Arena. Tres días después, el equipo encara a los Minnesota Timberwolves, y necesitará lidiar con otra estrella del perímetro: Anthony Edwards, que anotó 43 puntos en el Partido 4 de la serie de playoffs entre los equipos en la pasada temporada.

Con una plantilla más joven, rápida y con mayor profundidad ofensiva, los Lakers inician 2025-26 con expectativa de evolución y confianza en el nuevo mando técnico.

Para estar al tanto

¿Quién será el quinteto titular de los Lakers en el estreno? Luka Doncic, Gabe Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura y Deandre Ayton.

¿LeBron James jugará en el estreno? No. LeBron está fuera debido a una ciática y debe regresar solo a mediados de noviembre.

¿Por qué Gabe Vincent ganó destaque? Vincent tuvo excelente aprovechamiento en los triples y se consolidó como pieza clave junto a Doncicy Ayton.

¿Cuáles son los primeros adversarios de los Lakers? Los Lakers debutan contra los Golden State Warriors y enfrentan a los Minnesota Timberwolves justo después.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.