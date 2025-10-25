La temporada de Baskonia no está siendo para nada lo esperado. El rendimiento del equipo está muy lejos de las expectativas que la llegada de Paolo Galbiati había generado. Hasta el momento, los brotes verdes están siendo los rendimientos individuales de piezas como Trent Forrest, Timothe Luwawu-Cabarrot o Luka Samanic, con este último ya fuera de la plantilla.

Baskonia, un potenciador de talentos

Si bien, tras el adiós de Luka Samanic, no es el mejor momento para abordarlo, la realidad es que Baskonia siempre ha sido un equipo que ha sabido rentabilizar sus apuestas de mercado. Históricamente, ha sabido captar talento fuera del radar, catapultarlo a la cima y, en muchas ocasiones, sacar un rédito importante por él. Jugadores como Mike James, Darius Adams, Codi Miller-McIntyre o Darius Thompson son algunos ejemplos. Esta campaña, uno de los casos más importantes de revalorización, aunque ya fuera un jugador reconocido, está siendo Timothe Luwawu-Cabarrot.

📊 Precedentes👇



Nos hemos enfrentado al @kkcrvenazvezda en 2⃣0⃣ocasiones en la @EuroLeague , con un balance igualado de 10 victorias para cada equipo.



Este jueves disputaremos el duelo número 2⃣1⃣💪 pic.twitter.com/3RAYkBgy3I — Baskonia (@Baskonia) October 22, 2025

Llamar descubrimiento a un jugador como Timothe Luwawu-Cabarrot es osado. El alero ha vestido la camiseta de numerosos NBA y ha jugado para varios equipos Euroliga como ASVEL u Olimpia Milano. Sin embargo, desde sus tiempos en G-League el talento francés no brillaba como lo está haciendo de la mano de Baskonia esta temporada. Además, su rendimiento en la era Paolo Galbiati está muy por encima del de la etapa de Pablo Laso en el banquillo. En Liga Endesa está ligeramente por encima de los 18 puntos, mientras que en Euroleague, en 6 encuentros disputados, promedia 20 puntos.

Timothe Luwawu-Cabarrot ¿Podrán rentabilizarlo?

El jugador francés finaliza contrato con Baskonia este mismo verano. Por el momento no hay información alguna sobre su renovación. Es pronto aún, pero el reciente nivel de Timothe Luwawu-Cabarrot le catapulta a un estadio muy alto del mercado y ya era un jugador cotizado. En este sentido, el propio jugador querrá hacer caja aprovechando la tesitura. Está por ver si el cuadro baskonista es capaz de, en primer lugar, retenerlo; en segundo, en caso de renovar, ver si alguien tira la casa por la ventana en un traspaso por él.