Se acerca el Eurobasket 2025 y el mercado de fichajes de Liga Endesa ralentiza su marcha, pero los equipos ACB todavía ultiman sus plantillas en busca de las incorporaciones que completen su roster, y Granada y Valencia Basket son los protagonistas esta semana.

Valencia Basket quiere dar la campanada con el fichaje de Isiaha Mike

En su vuelta a la Euroliga, Valencia Basket quiere hacer la mejor plantilla posible y quiere cerrar con un fichaje sorprendente que dé un golpe en la mesa como sería el caso de Isiaha Mike.

Según adelantó Backdoor Podcast, el club taronja monitoriza la posibilidad de un último fichaje en el puesto de cuatro en el que miran hacia Isiaha Mike, que estaría descartado en Partizan de Belgrado.

Covirán Granada en busca del fichaje que sea referencia del equipo

La dirección deportiva del Covirán Granada trabaja en el mercado de fichajes en busca de un movimiento que con una prioridad clara. Según ha podido saber Solobasket, el conjunto nazarí quiere incorporar un escolta estadounidense con capacidad anotadora, liderazgo ofensivo y experiencia.

El objetivo es que este fichaje sea la referencia del equipo, un tirador que pueda marcar diferencias y sostener al Covirán Granada en los tramos duros de la temporada en la lucha por la permanencia en ACB.