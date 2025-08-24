Aunque todos los clubes españoles están centrados en el inicio del Eurobasket 2025, con muchos representantes de la competición nacional entre las selecciones que compiten, el mercado ACB sigue dando sus últimos coletazos antes de la pretemporada. La directiva de Joventut Badalona apuesta por futuro y está cerca de fichar a un prometedor base que ya ha debutado en la élite contra el Real Madrid.

Ferran Mauri dejará Hiopos Lleida y fichará por Joventut Badalona

Tal y como ha avanzado el medio La Mañana, el Joventut Badalona está cerca de anunciar la incorporación de Ferran Mauri para formar parte de su nuevo proyecto en la liga U22, que debutará esta temporada. Tras no concretarse la renovación de Pierre Oriola, el joven base se convierte en la segunda baja procedente del Hiopos Lleida, aunque el club de Barris Nord había mostrado interés en retenerlo.

Ferran Mauri, que ha estado en dinámica del primer equipo durante la pasada temporada, era uno de los talentos de la cantera leridana, llegando a debutar con el primer equipo en pretemporada con tan solo 16 años. Ahora con 18, el base de Lérida afronta un nuevo reto con el Joventut Badalona con el objetivo de hacerse un hueco en la plantilla de Dani Miret en ACB.

El debut de Ferran Mauri en ACB contra el Real Madrid

Ferran Mauri vivió un debut inolvidable en ACB con el Hiopos Lleida ante el Real Madrid en el Movistar Arena. Con sólo 17 años, el joven base saltó a la pista en el segundo cuarto, mostrándose con mucha valentía y calidad en sus primeros 4:05 minutos, culminando con una bandeja frente a Facu Campazzo que le valió sus primeros dos puntos en la máxima categoría.

El técnico Gerard Encuentra confió en Mauri en un momento complicado del encuentro, enviando además un mensaje al resto del equipo sobre la importancia de la intensidad. La joven promesa del baloncesto leridano aprovechó la oportunidad para destacar y dejar clara su proyección en la élite española.

Plantilla Joventut Badalona 2025-26

Base: Guillem Vives, Ludde Hakanson, Ricky Rubio, Ferran Mauri (liga U22)

Escolta: Cameron Hunt

Alero: Adam Hanga, Miguel Allen, Yannick Kraag

Ala-Pívot: Sam Dekker

Pívot: Ante Tomic, Michael Ruzic, Simon Birgander