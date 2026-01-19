La NBA y Adam Silver aprovecharon el doble duelo entre Memphis Grizzlies y Orlando Magic en Berlín y Londres para revelar detalles sobre su futura liga en Europa. Aunque todavía quedan muchas incógnitas, el proyecto avanza de la mano de la FIBA y apunta a contar con el Real Madrid como buque insignia. Pero la NBA quiere ir más allá: consideran imprescindible sumar al Barça Basket y todo lo que representa el FC Barcelona para impulsar la expansión europea.

Adam Silver junto a la gran estrella del Barça Basket en busca de la entidad blaugrana

El comisionado de la NBA, uno de los principales impulsores de la expansión de la liga hacia Europa, se reunió en Londres con Josep Cubells, Jordi Trias y Marta Canós, directora de estrategia de la sección de baloncesto del FC Barcelona, acompañado de Pau Gasol, icono del Barça Basket y estrella del baloncesto español. El objetivo: detallar la futura liga europea de la NBA, aunque sin grandes concreciones, y con un mensaje clave: unir fuerzas con la FIBA para desafiar el dominio de la Euroliga.

LIVE: NBA Commissioner Adam Silver | NBA Berlin Game 2026 Press Conference https://t.co/EnKbsDiB7n — NBA (@NBA) January 15, 2026

La NBA considera prioritario cerrar un acuerdo con el Barça Basket para contar con el tándem top español junto al Real Madrid, uno de los pocos equipos que habría aceptado sumarse al proyecto junto al ASVEL de Tony Parker. Durante la reunión, los azulgranas explicaron a Adam Silver —acompañado por Mark Tatum y George Aivazoglou— que su plan sigue siendo permanecer en la Euroliga por diez años más, conscientes de que la cláusula de salida será considerablemente más alta.

Más reuniones en un futuro entre Barça Basket y NBA

La futura NBA Europa, prevista para 2027, promete muchos capítulos en los próximos meses, empezando por la incógnita sobre qué equipos formarán parte de la competición. Se avecinan múltiples reuniones y encuentros con la cúpula de la NBA a lo largo del Viejo Continente, en busca de compromisos. Por su parte, se espera que el Barça Basket ratifique el próximo 22 de enero, mediante Asamblea de la Junta Directiva, su renovación de diez años con la Euroliga. Solo el tiempo dirá si esta decisión fue un acierto o si en el futuro habrá que buscar un lugar en la NBA Europa.