El Barça Basket parece haber acabado de apuntalar su roster. Tras la contratación de Youssoupha Fall, llegó el anuncio de incorporación de Miles Norris. El jugador, con gran experiencia en G-League, llega a un FC Barcelona que parece buscar en él una pieza más para su posición de ala-pívot que tantas y buenas variantes tiene. A pesar de haber desarrollado su carrera en la segunda liga americana, tuvo un debut NBA, con anécdota incluida.

Miles Norris y Payton Pritchard, una amistad por años

Miles Norris se desarrolló como jugador en el baloncesto universitario americano. Primero militó en Oregón Ducks y posteriormente en UC Santa Bárbara Gauchos. A pesar de sus tres años en California, el nuevo jugador del Barça Basket no olvidó su primer conjunto universitario, ni los compañeros que allí tuvo. Uno de ellos, con el que cuajó una buena amistad, fue Payton Pritchard. Su excompañero y amigo marcaría su carrera, sobre todo, porque años después estaría más que presente en su debut NBA.

Pritchard sets up Norris down low for 2️⃣#GoDucks pic.twitter.com/iooNzamoa6 — Oregon Men's Basketball (@OregonMBB) February 17, 2019

Casualidades del destino, Miles Norris acabó en Boston Celtics, de igual forma sucedió con Payton Pritchard. El habilidoso manejador se reencontraría con el ágil ala-pívot siete temporadas después de su estancia juntos en Oregón. De hecho, el actual jugador del Barça Basket fue una de las primeras cosas que comentó tras firmar el contrato: “Payton es un gran chico (…) Es bueno volver a verlo, es bueno volver a jugar con él después de la universidad. ¡Qué pequeño es el mundo! Es como un punto de partida para Payton y para mí“. Sin embargo, no fue la única sorprendente coincidencia entre ambos en la NBA.

El debut NBA del nuevo jugador del Barça Basket volvió a tener a Pritchard como protagonista

En marzo de 2025, Boston Celtics le daría su primera oportunidad NBA. El nuevo integrante del Barça Basket debutó frente a Philadelphia 76ers y lo hizo logrando 6 puntos, 3 rebotes y 2 robos. Sin embargo, una de las anécdotas del día fue su primera canasta. Como no podía ser de otra forma, el destino volvió a unir al ala-pívot con su amigo Payton Pritchard. El base de la franquicia verde fue el encargado de servirle en bandeja su primer tanto con una asistencia. 7 años después de su conexión en Oregón, se volvían a encontrar.

Pretty cool that Miles Norris' first NBA points came off an assist from his former Oregon Ducks teammate Payton Pritchard pic.twitter.com/KHsTQkRJRY — Taylor Snow (@taylorcsnow) April 10, 2025

La trayectoria de Miles Norris en Boston Celtics no fue muy dilatada. Tras tres partidos con el combinado de la NBA, regresó a su equipo filial en la G-League, Maine Celtics. El jugador, que no acabó de cuajar en la mejor liga americana, parece haber decidido emplear la vía europea para seguir desarrollándose. Su aterrizaje en el Barça Basket llega, quizás, en el mejor momento de su carrera. Tras muchos años labrándose un futuro en América, con un breve paso por Turquía de 4 partidos, debutará en Euroliga como azulgrana.