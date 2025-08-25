El Barça Basket ha tenido un mercado de fichajes más complicados, con la necesidad también de reforzarse ante la salida de jugadores como las de Jabari Parker, y ha cerrado plantilla con un ala-pívot desconocido para el público de Liga Endesa y Euroliga, con experiencia sobre todo en G-League.

Bodrum: la corta experiencia de Miles Norris, fichaje del Barça Basket en Europa

La llegada de Miles Norris al Barça Basket ha generado ciertas preguntas entre los aficionados. Lo más conocido es ese tiempo en la G-League con los Stockton Kings, o sus años universitarios con Oregon y Santa Barbara, pero hay un episodio en su trayectoria reciente que ha pasado desapercibido: su breve y discreto paso por la liga turca con el Çağdaş Bodrumspor.

Tras no ser seleccionado en el Draft de 2023, Norris buscó consolidarse en la G-League, donde dejó destellos interesantes de su talento. Sin embargo, en enero de 2024 sorprendió con una salida rumbo a Europa, recalando en uno de los clubes recién ascendidos a la BSL turca, el Cagdas Bodrum. Una apuesta por obtener minutos y protagonismo, en un entorno más exigente a nivel físico y con menos foco mediático, pero ideal para seguir desarrollando su perfil.

¿Cómo le fue a Miles Norris en el Bodrum en Turquía?

El rendimiento en Turquía del fichaje del Barça Basket, sin embargo, fue tan breve como irregular, pues apenas disputó nueve encuentros con la camiseta del Bodrumspor, y dejó unos promedios de 7,4 puntos y 3,1 rebotes en poco más de 17 minutos por partido.

Su tiro exterior no encontró la consistencia en el baloncesto europeo que había mostrado en NCAA, cuando tuvo un porcentaje de tiro del 35.8% en triples y el equipo se quedó en lucha por evitar el descenso en el campeonato.

Los problemas económicos del club, sumados a los constantes cambios de entrenador y una plantilla sin química, precipitaron su salida en marzo. Así, Miles Norris regresó a Estados Unidos con los Stockton Kings, y terminó la temporada con buenas sensaciones, mejorando en defensa y mostrándose más sólido sin balón.

